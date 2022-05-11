電子股跌深反彈可以搶了？ 法人曝關鍵操作原則

台股今（11）日震盪開低反彈再殺低，但仍守住萬六，收在16,006.25點，下跌55.45點，電子股反彈收小紅，到底這一波電子股跌完了沒？可不可以進場搶反彈？法人的答案是肯定的，認為跌深的電子股有機會反彈，看好具長線趨勢的半導體、車用、IC設計、矽晶圓、網通、太陽能等族群，也有法人提醒，可以搶反彈，但一定要嚴守停損及停利。

台股早盤以16,053.75點開低後再往下測底，一度下滑至15,953.27點，盤中也曾翻紅拉升至16,081.15點，跌深的權王台積電（2330）、聯發科（2454）、高價千金股包括重新奪回股王寶座的矽力-KY（6415）、AES-KY、譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）、旭隼（6409）等，還有部分跌深電子股盤中都有表現，可惜追價力道不強，終場收在16,006.25點。

台股今日震盪，各類股表現上，紡織股收漲1.76%，漲幅居冠，電子股翻紅收漲0.06%，半導體股漲幅0.56%，通信網路漲幅0.52%，電子股占大盤成交比重51.7%，到底電子股跌完了沒？可不可以買？該買什麼？怎麼操作？有法人認為，跌深的電子股可以逢低布局，也有法人提醒，僅是搶反彈的概念，由於追價力道弱，不宜躁進。

證券分析師張陳浩表示，台股跌深初步達反彈的機會點，這一次台股反彈，電子股將是重要的領軍族群，可以進場買進，看好IC設計、車用、矽晶圓等族群，另外，傳產股部分可以留意特殊鋼題材及航空股，他認為，台股反有機會朝年線靠攏。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，電子股跌深後反彈，但是追價力道仍弱，不宜躁進，可以搶反彈，但要嚴守停損、停利的操作原則，看好包括網通、具政策題材的太陽能、及半導體族群。

台新投顧副總黃文清認為，台股後續有機會反彈，先看16,500點，若能突破有機會再往17,000點挑戰，台股要反彈，電子股是要角，電子股反彈下台股行情才有機會。

黃文清強調，跌深電子股可以逢低布局，包括權值股及中小型電子股，可以挑選具長線趨勢題材的半導體、電動車等族群。