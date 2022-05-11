快訊

國內疫情高峰持續延後？ 陳時中曝原因

避雷針沒作用太陽能板漏電肇禍？ 百頭豬遭電擊傷亡慘重

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台股下跌55.45點 三大法人賣超156.9億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股今（11）日開盤一度大跌至15,953.27點，隨後指數拉升翻紅站回萬六，不過尾盤略為下跌。圖／聯合報系資料照
台股今（11）日開盤一度大跌至15,953.27點，隨後指數拉升翻紅站回萬六，不過尾盤略為下跌。圖／聯合報系資料照

台股今（11）日開盤一度大跌至15,953.27點，隨後指數拉升翻紅站回萬六，不過尾盤略為下跌，收在16,006.25點，下跌55.45點，成交量2,062.1億元；三大法人賣超156.9億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超150.92億元，投信買超1.53億元，自營商賣超（合計）7.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元，自營商（避險）賣超2.03億元。

台積電（2330）止跌翻紅，收521元，小漲0.58%，聯發科（2454）收829元，漲幅1.1%，聯電（2303）收48.65元，小跌0.51%。儒鴻（1476）在法說會上表示，印尼新廠第一期已正式投產，新產能有助提升毛利率，股價今大漲超過8%，一舉突破季線。貨櫃三雄中長榮（2603）收144.5元，跌幅約3%，散裝航運族群也下跌，國泰金（2882）續挫，收56.2元，跌幅超過3%，大盤收在16,006.25點，跌幅0.35%。

自營商 三大法人 台股 台積電 長榮

延伸閱讀

AES-KY飆漲停 台股再現八千金

台股跌55點收16,006點 台積撐盤守住萬六大關

台積電撐盤 台股盤中萬六關卡附近震盪

台股狹幅震盪 再度失守萬六關卡

相關新聞

電子股跌深反彈可以搶了？ 法人曝關鍵操作原則

台股今（11）日震盪開低反彈再殺低，但仍守住萬六，收在16,006.25點，下跌55.45點，電子股反彈收小紅，到底這一...

台股下跌55.45點 三大法人賣超156.9億元

台股今（11）日開盤一度大跌至15,953.27點，隨後指數拉升翻紅站回萬六，不過尾盤略為下跌，收在16,006.25點...

台股最壞情況已過 張錫解析：為何現在是留意布局超跌「好股票」絕佳機會？

美國10年期公債殖利率5月6日升破3％，創2018年底以來的新高點，在殖利率攀高引發資金抽離、衝擊股市的疑慮之下，投資人此刻該如何看待台股的布局策略？關鍵時刻

證交所：全體上市公司4月營收較年增1.66％

臺灣證券交易所表示，本國及第一上市公司分別計887家及76家，共計963家皆已於111年5月10日前完成111年4月營收...

台股量縮收黑守住萬六 分析師：盤勢仍偏弱

通膨疑慮未除，美股走勢分歧，台股今天開低震盪，雖一度翻紅，但收盤仍下跌55.45點，成交量明顯縮減，在台積電發揮撐盤力道...

台股跌55點收16,006點 台積撐盤守住萬六大關

台股今(11)日再度上演萬六保衛戰，台積電（2330）仍扮演護國神山角色，盤中一路走揚，收盤上漲3元，收盤價521元；台...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。