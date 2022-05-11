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台股下跌55.45點 三大法人賣超156.9億元
台股今（11）日開盤一度大跌至15,953.27點，隨後指數拉升翻紅站回萬六，不過尾盤略為下跌，收在16,006.25點，下跌55.45點，成交量2,062.1億元；三大法人賣超156.9億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超150.92億元，投信買超1.53億元，自營商賣超（合計）7.52億元，其中自營商（自行買賣）賣超5.48億元，自營商（避險）賣超2.03億元。
台積電（2330）止跌翻紅，收521元，小漲0.58%，聯發科（2454）收829元，漲幅1.1%，聯電（2303）收48.65元，小跌0.51%。儒鴻（1476）在法說會上表示，印尼新廠第一期已正式投產，新產能有助提升毛利率，股價今大漲超過8%，一舉突破季線。貨櫃三雄中長榮（2603）收144.5元，跌幅約3%，散裝航運族群也下跌，國泰金（2882）續挫，收56.2元，跌幅超過3%，大盤收在16,006.25點，跌幅0.35%。
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