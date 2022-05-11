證交所17日舉辦2場第一上市公司線上財務業務說明會

台灣證券交易所將在年5月17日舉辦2場次第一上市公司線上財務業務說明會。證交所辦理第一上市公司財務業務說明會目的是提供上市公司與投資人溝通平台，使投資人了解第一上市公司營運績效，會中將由公司代表以線上直播方式向投資大眾與機構法人說明財務業務情形及對未來前景的看法。

各場次財務業務說明會為：5月17日福貞-KY（8411）、淘帝-KY（2929）

證交所說，這次說明會採Webpro線上直播方式辦理，將不開放現場民眾進場，投資大眾可透過證交所網站收看第一上市公司線上財務業務說明會實況，了解相關公司及其產業發展情形，收看網址為https://webpro.twse.com.tw/。

第一上市公司簡報資料將於會前上傳至公開資訊觀測站法說會資料區，請與會者先行至公開資訊觀測站下載(網址:

https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1)。投資人可於各場次辦理前透過網路表單提問,第一上市公司將於簡報完後一併回覆，線上提問網址為https://act.twse.com.tw/R1110308/,開放時間為即日起至5月16日17:00前。