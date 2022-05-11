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AES-KY飆漲停 台股再現八千金

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（11）日守住萬六，收在16,006.25點，下跌55.45點，電子股反彈收小紅，千金股也出現小變化，AES-KY（6781）飆上漲停1,010元鎖死，上漲90元，重新擠進千金股行列，八千金重現，另外，股王也再度換人，矽力-KY（6415）再奪回王座。

台股早盤以16,053.75點開低，一度下滑至15,953.27點，盤中也曾翻紅拉升至16,081.15點，終場收在16,006.25點，各類股表現上，紡織股收漲1.76%，漲幅居冠，電子股翻紅收漲0.06%，半導體股漲幅0.56%，通信網路漲幅0.52%。

千金股也出現變化，再添一家，台股八千金再現，電池模組AES-KY4月營收13.18億元，月增0.5%，年增40.5%，創單月歷史新高，預期第2季業績持續穩健成長，將優於首季的業績表現。

AES-KY今年初一度達2,015元，創下歷史新高，其後股價走跌，失守千元關卡，一度下滑至856元，今日以912元低盤開出，盤中迅速翻紅，且衝上漲停1,010元鎖死，一舉收復5日線、月線及千元關卡。

台股 AES-KY

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