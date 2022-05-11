台股跌55點收16,006點 台積撐盤守住萬六大關

台股今(11)日再度上演萬六保衛戰，台積電（2330）仍扮演護國神山角色，盤中一路走揚，收盤上漲3元，收盤價521元；台股盤中雖跌落至萬六點之下，但多頭奮力拉抬再將指數推升回萬六點之上，但美國公布通膨數據在即，投資人不敢追價，成交量萎縮，終場收盤指數16,006.25點，下跌55.45點，成交量為2,062.1億元。

雖然昨日大盤指數由下挫300餘點拉升上去，美國費半指數收盤上漲，但台股今日賣壓依然沈重，早盤曾下跌至15,953.27點，主要是人氣股的貨櫃三雄中的長榮（2603）及陽明（2609）股價不給力，散裝輪股的新興（2605）、裕民（2606）及航空的華航（2610）、長榮航（2618）等股跌勢較重； 加以電線電纜股中的華榮（1608）、華新（1605）、大亞（1609）及宏泰（1612）等股跌幅較深，造成電器電纜指數跌幅超過3%。

不過，昨日由低檔強拉的台積電，今日雖量縮卻呈現股價一路走揚，拉高大盤指數；此外，高價IC股也表現強勢予以助攻，矽力-KY（6415）、祥碩（5269）、譜瑞-KY（4966）、世芯-KY（3661）及聯發科（2454）等高價股呈現走高，矽力-KY更奪回股王寶座。

第一金投顧表示，周二台股破底再創近年來低點，隨即在融資斷頭下引發跌深反彈；4月營收已經公告，升息也已經宣布，目前將是營收面的空窗期。大盤量能不足且中國北京封城依舊，第2季淡季仍然也是去化庫存的日子，目前仍為空頭格局；需要等大陸封城結束、或者俄烏戰爭有結果才會到來。

目前電子產業基本面下修仍在持續，手機、NB、TV、顯卡各族群持續傳出下修，可降低電子占比，靜待庫存去化及淡季過去。目前不受衝擊的產業，電子僅伺服器、網通、衛星、車用電子零組件等，傳產包含金融、車用、綠能及生技不受影響，往這些不受影響的產業去選股。