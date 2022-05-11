法說會釋利多 儒鴻股價反彈站上500元關卡

儒鴻（1476）因法說會展望優於預期，今（11）日盤中股價強勁反彈，股價重返500元關卡，一度來到510元，漲幅超過9%，股價來到進兩個月新高。法人表示，由於NIKE上修第4季出貨展望，儒鴻目前已掌握訂單量較去年成長，成衣全年出貨量表現優於前次法說預估，加上第2季有匯率、漲價、不利外包減少等利多因素，有助毛利率向上攀升。

儒鴻首季獲利為17.91億元，EPS達6.53元，毛利率25.76%，營益率為19.7%。法人表示，儒鴻首季營業費用率7.1%，優於同期的8.5%，費用控制表現較佳，加上業外收入1.93億元，其中，因台幣貶值使匯兌收益來到1.9億元，使首季獲利表現優於預期。

從客戶端來看，法人表示，NIKE年初下修展望，不過目前看起來庫存適當消化，因此上修第4季的2023春夏訂單，預估NIKE調整有機會帶動同業跟進效應，目前UA財測相對保守，但訂單仍較去年成長。

整體而言，儒鴻第2季將受惠於自有產能提高，且原物料轉趨平穩，毛利率將改善，上半年獲利表現亮眼，但下半年仍存在一些變數，主要是目前儒鴻訂單能見度已延伸至第4季初，但預估要到6月才能對整體第4季訂單有更明確的掌握。不過，市場普遍預期，儒鴻第4季整體接單上修機率提高。