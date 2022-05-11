市場波動 投信建議投資美股掌握三大關鍵

今年以來，美國受到利空因素夾擊，股市評價震盪走跌。聯博股票投資專家表示，美國甫邁入升息循環，股市表現容易受到多空因素干擾而起伏不定，短期美股波動仍將持續，但美國基本面無虞，經濟持續復甦，看好美國股市的長期走勢，建議抱持看長不看短的心態，手中已有美股資產的投資人，仍可持續掌握中長期的成長潛能；空手的投資人，目前市場修正提供了長線進場的機會，可伺機布局具評價吸引力的投資機會。

受到聯準會升息、通膨疑慮、烏俄兩國交惡等因素干擾，全球投資市場陰晴不定。聯博預估美國今年經濟成長率約2.8%，高於過去20年的長期平均2%。此外，聯準會政策走向仍以持續實現物價穩定與充分就業為目標。在基本面、經濟面、政策面加持下，可望為美股提供下檔支撐。

市場動盪時，投資人的情緒難免會受到影響而選擇逃離市場，或轉入防禦性產業以抵禦風險。然而，缺少長期成長性及獲利能力的推進，長期的投資表現未必能符合預期目標。面對投資人的投資難題，聯博建議，應秉持宜長不宜短的心態，避免追高殺低，錯失掌握美股長期的成長潛力。透過高品質成長型選股策略，聚焦高品質、成長性與評價合理等三大關鍵，以穩扎穩打的方式切入美股。

第一關鍵是重視企業的成長性。目前，美國企業獲利樂觀，聯博預估2022年S&P500指數企業每股盈餘成長率可望達10%，美股中仍不乏具成長潛力的企業。但在經濟放緩的環境下，投資不能僅看企業短期的獲利表現，更要挑選成長具韌性、毛利率較高的公司，例如科技產業、醫療保健產業等。因為這些產業具有定價能力，較有能力在不同的景氣循換下仍維持盈餘成長力道。

第二關鍵則是重視企業獲利品質。隨著聯準會開始升息、並進行縮表回收市場上的資金，此時選股須更注重基本面。觀察過去10年，MSCI美國高品質指數經風險調整後的報酬為0.88、高於MSCI美國指數的0.78。這是因為高品質企業代表公司的資產負債表健康、獲利能力比較強健，由於財務體質較不容易受環境影響，面對不同的市況挑戰，較具有防禦特性。

第三個關鍵則是選擇評價相對合理的投資機會。過去兩年不少企業高度仰賴量化寬鬆政策支撐股價表現，但今年在升息環境下，股市評價面將面臨下修壓力，對於這些高評價的企業影響較甚。聯博建議應聚焦在評價合理的高品質成長企業，將更有機會掌握平衡風險與報酬。