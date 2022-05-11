快訊

遭求處24年重刑！戴寧詐助理費推給父親 518萬用來繳稅買貓飼料

上海商銀與集保協力提升股權資訊運用 為洗防效能加分

經濟日報 / 記者仝澤蓉/即時報導

上海商銀（5876）長期耕耘法遵科技強化防制洗錢效能，於2016年間防制洗錢作業上線，即已全面系統化紀錄及保存相關作業資訊，並持續發展法遵科技技能，例如透過API取得商工登記公示資訊，方便同仁辦理客戶定期審查作業而無需逐筆查詢，即可清楚了解客戶最新的工商資訊。

同時也針對國內公司存在多層次股權架構造成股權計算困難，特別開發股權計算平台，快速產出計算結果以取代人工作業，不僅避免錯誤，亦大幅提升防制洗錢的作業效率。

上海商銀有鑒於公司股權揭露透明度及金融機構實質受益人辨識作業一直是國際防制洗錢評鑑重點，多層次股權架構也常造成金融機構股權資料蒐集與辨識的作業繁瑣，因此，協助集保公司規劃於其所建置的「公司負責人及主要股東資訊查詢平臺」新增API功能，可一次取得客戶多層的股權資訊，取代過往逐一查詢各層股權的方式，使金融機構即使面對客戶有多層次的股權結構時，也可快速一次取得，除大幅提升效率外，並有效降低作業成本及打擾客戶頻率，更是法遵科技運用於強化防制洗錢作業的一大亮點。

上海商銀為因應國際強化防制洗錢及打擊資恐的發展趨勢，2017年即於總行法令遵循處成立專責之「防制洗錢及打擊資恐中心」，並設置跨部門之「防制洗錢及打擊資恐委員會」，2018年成為代表我國接受亞太防制洗錢組織（APG）洗錢防制評鑑機構之一，表現優異，同時榮獲行政院院長及金管會主委親自頒獎肯定。

洗錢防制 上海商銀 金管會

延伸閱讀

因應疫情 集保：投資人可多加利用網路查詢集保資料

新創IsCoolLab攻克半導體自動化 種子輪拿3000萬融資

什麼是「集管帳戶」？專家帶你看懂銀行信託部門的隱藏版全委代操服務

弟弟派控紀念品發放不公 長榮鋼：鄭深池扭曲事實

相關新聞

台股狹幅震盪 再度失守萬六關卡

雖然與台股連動的美股費城半導體指數大漲2.51%，但台股今天依然開低，即便迅速震盪翻紅，但隨後又再度殺至平盤之下，跌破1...

台積電明年喊漲6%、10月補助員工買股 市場這樣反應

晶圓代工廠台積電（2330）通知客戶，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%；今年10月開始按月替員工購買公司股票，...

台積電利多連發 早盤開平後重新站上520元

台積電（2330）4月營收持續寫下歷史新高，同時IC設計業界傳出明年將全面調漲晶圓代工報價，漲幅約6%，補助員工買自家股...

台股開盤下跌7點來到16,053點 台積電開出平盤

台股今(11)日開盤下跌7.95點，開盤指數16,053.75點；台積電（2330）開出平盤，開盤價518元。

台股破底翻 壽險點火

受前一日美股重挫影響，台股昨（10）日早盤開低，一度大跌314點、最低來到15,734點，不但跌破萬六，更創去年5月18...

3.3兆 上市櫃營收寫最強4月

上市櫃公司4月營收揭曉，雖有淡季效應，以及大陸封城因素等干擾，但總營收仍連續14個月站上3兆元大關、達3.34兆元，並締...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。