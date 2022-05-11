台積電明年喊漲6%、10月補助員工買股 市場這樣反應

晶圓代工廠台積電（2330）通知客戶，明年1月起將全面調漲晶圓代工價格，漲幅6%；今年10月開始按月替員工購買公司股票，儘管利多消息不斷，台積電（2330）今（11）日股價仍未見起色，早盤最高上漲4元，連帶影響科技股表現。

美股投資人仍存有疑慮，形成多空拉鋸，道瓊指數下跌 84.96點、跌幅0.26%，收32,160.74點；那斯達克指數上漲114.42點、漲幅0.98%，收11,737.67點；標普500指數上漲9.81點、漲幅0.25%，收4,001.05點；費城半導體指數上漲 71.0點、漲幅2.51%，收2,900.1點。

台積電ADR收在88.82美元，上漲1.52美元、漲幅1.74%。台積電今天股價開在平盤，隨後走高，最高達522元，上漲4元。

不過，由於昨日傳出台積電多項利多消息。明年1月起全面調漲晶圓代工價格，明年先進製程與成熟製程漲價幅度相當。台積電總裁魏哲家於4月法人說明會中說，今年產能持續緊繃，不會調降代工價格；法人也預期，調漲代工價格將有助台積電毛利率表現。

台積電董事會也核准全球員工購股計畫，員工自提金占買股票總額85%，其餘15%由公司補助，今年10月開始按月替員工購買公司股票。由於公司帶頭鼓勵買股，外界解讀為買股進場時間點。

兩大好消息釋出，但今日台積電股價並未回神，顯示市場疑慮仍在。

IC設計千金股方面，股后信驊（5274）受惠於美國的雲端需求提高，外資評等為優於大盤，目標價從3,400元調高到4,000元，今日早盤股價重摔逾百點，最低到2,350元。籌碼方面，外資連十一日賣超504張。