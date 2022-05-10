美股四大指數漲逾1% 台指期夜盤萬六關卡震盪

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

美國十年期公債殖利率今（10）日回落至3%以下，帶動美股四大指數集體開高，早盤同步漲逾1%，由科技股領彈，費城半導體指數漲逾2%，而台指期夜盤則在萬六關卡震盪，多空持續拔河。

籌碼面部分，外資現貨賣超16.1億，期貨淨空單增加4,721口至12,886口，十大交易人與特定法人合計賣出9,129口。周選支撐與壓力區落在15,700至16,200之間，P/C Ratio小幅反彈。

展望後勢，富邦期貨認為，目前通膨依舊居高不下，中國大陸嚴格封鎖疫情恐將延長高通膨時間，而為了壓低通膨可能將利率水準提升到使經濟面臨衰退風險的水準，美債殖利率偏高，美元維持強勁，也將使台股面臨資金外移壓力。雖然台灣外銷訂單及出口表現依舊強勁，不過在國際眾多利空未排除之前，短線行情仍舊屬於跌深反彈。

通膨 期貨

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