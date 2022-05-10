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寶齡富錦三喜臨門 韓美新藥市場有展獲、4月營收大增

經濟日報 / 記者謝柏宏／即時報導

寶齡富錦（1760）今（10）日傳出海內外市場三喜臨門，該公司今日公告，腎臟新藥拿百磷（Nephoxil）韓國授權夥伴Kyowa Hakko Kirin Korea Co., Ltd.（以下簡稱為KKKR），已於5月9日成功取得韓國食品藥物安全部（MFDS）新藥進口上市許可，寶齡目標第2季獲得里程金。

除了韓國市場之外，寶齡富錦Nephoxi的美國授權合作夥伴昨日晚間公告，今年首季營收4,200萬美元，較去年同期成長36%。由於寶齡富錦今年2月起權利金不用再分一半給原發明人，法人估計，將可認列美國授權夥伴6%權利金，預期252萬美元（約新台幣7,479萬元）可在第2季入帳，每股貢獻獲利約0.9元；若是加計來自韓國的里程金，寶齡第2季來自海外的權利金，每股獲利有機會貢獻1元以上。

寶齡富錦今日也公布4月合併營收1.84億元，年增84.86%；今年前四月合併營收6億3821.5萬元，年增34.8%，主因檢驗試劑部門的抗原快篩產品出貨量大幅成長所致。寶齡富錦表示，4月份的抗原快篩主要供應給公家單位，其中不少發票將遞延到5月才開出，預期5月來自抗原快篩的業績將比4月高出許多。

針對韓國市場，寶齡富錦表示，將依Nephoxil在韓國之開發進度，向KKKR公司收取簽約金、里程金及公司出貨Nephoxil產品所產生之淨銷售收入。這次取得韓國新藥進口上市許可，公司將於60日內收取里程金。

寶齡富錦指出，這項藥品生產廠也同時通過韓國GMP查核，未來將由寶齡富錦供應拿百磷500毫克膠囊於韓國進行血液透析患者之高血磷症治療。

根據韓國腎臟資料庫系統數據顯示，2019年韓國末期腎病總人口為10萬8,873人 ，其中血液透析為8萬1,760人，腹膜透析為5,960人，剩下為接受換腎治療者。韓國國家醫保包含對新一代非鈣鋁鏻結合劑的給付，如司維拉姆和碳酸鑭，近年來市占率也呈現上升的趨勢，自2012年至2018年，市佔率由12%上升至 27%。

寶齡富錦

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