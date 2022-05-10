鼎基先進材料4月營收2.59億元 年增19.8%
專業TPU大廠鼎基先進材料公布4月合併營收達到2.59億元，比去年同期增加19.8%，而以高階客戶為主的美洲地區市場，1-4月營收也比去年同期增加6500萬元，成長105%。
鼎基副總經理林庚賢表示，鼎基在2018年在作為高階市場指標的北美地區設立分公司，以貼近客戶市場及滿足高度客製化需求策略，在經過三年的耕耘後，可望在今年開花結果，多項高階市場的終端應用產品都同步增長。包括手術機器人無菌保護套、高價車款使用的車漆保護膜、航太市場所需的零件等，都將在今年開始挹注公司整體營收及獲利貢獻。
林庚賢表示，由北美分公司主導的微創機械手臂無菌保護套產品，在歷經三年通過客戶的嚴格認證後，將迎來快速成長的階段。微創機器人手術系統為目前全球最先進的微創手術系統，截至2021年底全球執行已經超過1000萬例，已在全球許多國家中廣為使用，包含美國、歐洲和亞洲國家等。
林庚賢指出，目前一次性使用的醫療耗材多以焚化處理，在環保意識逐漸擴及醫療產業時，TPU環保材料成為最佳選擇，TPU材料可回收再加工、可自然分解、燃燒不產生毒氣等優勢，為全球公認之綠色環保且性能優異的新型高分子材料，鼎基先進材料憑藉超過40年的研發經驗，將在醫療市場開創無限商機，為未來營收再創巔峰。
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