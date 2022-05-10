七股案場入帳 森崴4月營收登新高 年增6.6倍

森崴能源（6806）今（10）日公告4月營收，受惠於工程款依完工比率認列，4月營收達4.30億元，月增12.2%，創單月新高，年增6.6倍；累計今年前4月營收達12.50億元，年增87%。

森崴能源指出，由於台南七股的77MW（百萬瓦）太陽光電案場依完工比率陸續認列，4月營收再次登上4.30億元，創今年新高，且呈逐月上升趨勢。累計今年前4月營收已達12.50億元，遠優於去年同期的6.68億元。

另外，森崴能源辦理111年現金增資發行5萬張股票，已在今（10）日收足股款，共計將有44億元銀彈入帳，不僅厚實森崴能源的股本，資本額由原本14.65億元，擴增至19.65億元，更將加速森崴能源下一波重大投資案之推展。

隨著增資後股權改變，流通在外的股份總數變更為1億9650萬股，致股東配股配息率變動而需修正，董事長依董事會授權，將現金、股票各半的分配率由原本各1.34129元，調整為各1元，共計2元，優於去年的1元現金股息，且分配給股東的總股利金額不變。

森崴能源今年將加速開發「光、風、水、氣、大平台」各領域的興建投資計畫，目前手中的在案工程超過700億元。除了布局國內太陽光電及陸域風電、離岸風電的開發案，也積極布局天然氣電廠投資開發及小水力開發，兼顧環境再生、能源再生的雙重目標，以期打造產業界的ESG生態池目標。

4月中旬鴻海科技集團甫與森崴能源子公司富威電力，簽訂綠電採購合作備忘錄（MOU），預計今年鴻海台灣廠區計畫採購236萬度（kWh）綠電，並逐年增加採購量至2030年達到7,000萬度綠電，帶動國內綠電採購需求熱度，目前尚有多家企業正與富威電力洽談綠電採購合作機會。

為確保再生能源供電的電網穩定，森崴能源與富威電力建置完成全台最大單一儲能案場，首座 7MW 儲能系統近日完工，將參與台電「電力交易平台」，提供電力系統調頻備轉服務，並規劃建置 100MW 儲能系統，積極搶攻儲能市場布局。

森崴能源此次公司辦理現金增資發行5萬股，將於111年5月10日收足股款，致使流通在外股份總數變更為1.96億股。董事長依董事會授權，依據流通在外股數計算調整股東配股配息為：現金股利每股配發1元及股票股利每仟股無償配股100股，分配給股東的總股利金額不變。