台股上漲12.78點 三大法人賣超3.16億元
美股周一四大指數重挫，台股今（10）日開盤一度大跌，隨後指數逐漸彈升，終場翻紅收在16,061.7點，上漲12.78點，成交量2,560.82億元；三大法人賣超3.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超16.1億元，投信買超1.7億元，自營商買超（合計）11.24億元，其中自營商（自行買賣）買超3.03億元，自營商（避險）買超8.2億元。
今台股跌深反彈，但台積電（2330）仍下跌，收518元，跌幅0.38%，聯發科（2454）收820元，漲幅0.86%，聯電（2303）收48.9元，漲幅2.09%。千金股譜瑞-KY（4966）、祥碩（5269）漲幅超過4%，光電類股表現強勢，晶彩科（3535）攻上漲停，電子指數小漲。貨櫃三雄也上漲撐盤，航運指數漲幅1.34%，大盤收在16,061.7點，漲幅0.08%。
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