台股上漲12.78點 三大法人賣超3.16億元

比特幣牛市神話消散！比特幣近日跌破31000美元，相較去年的69000美金的價格高峰，跌幅超過50%，主要因為美國的升息措施，導致市場開始逃離風險資產，轉向投資美金、黃金等避險資產。但專家分析指出，目前仍是「慢性」崩盤，因為市場還在觀望政府、股市會祭出什麼補救措施。

2022-05-10 13:01