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美股續挫、台股萬六保衛戰 搶反彈留意這兩類族群

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導

市場擔憂美國聯準會（Fed）無法在不使經濟陷入衰退下，有效控制40年來最高的通膨，導致美股連續三日下跌，其中成長型類股的賣壓沉重，美股科技巨頭市值已蒸發高達1兆美元。而台股除受到美股衝擊外，也因本土疫情加劇，造成內外利空夾擊，持續進行萬六保衛戰。

國泰投信分析，本周將公布美國4月消費者物價指數（CPI）、生產者物價指數（PPI），是衡量通膨壓力是否有任何放緩跡象的關鍵數據，若通膨有止穩跡象，或經濟表現有好轉、擺脫衰退疑慮，將有助於盤勢進一步穩定。

國泰投信指出，因近期市場氣氛悲觀，昨（9）日CNN恐懼與貪婪指數已降至20，落入極度恐懼區間，依據過往經驗顯示，在如此恐懼之際，搭配技術面超賣時，也是醞釀短線反彈的時機，投資標的可鎖定防禦性特質類股、財報績優類股二大面向。

針對防禦性特質類股，美國永續型基金逆勢吸金，近年ESG投資掀起熱潮，具高ESG評級的企業更受投資人青睞，預期此一趨勢仍將延續。加上資金移向防禦性股票，例如：必需消費品、公用事業、電信等具有防禦性特質的類股，產業均衡配置的美股基金更能抗震。

其次為財報績優類股，美股財報季接近尾聲，財報表現並不差，但市場並未反應。至上周五（6日）約有87%企業公布財報，根據FactSet資料，已公布的標普500企業財報中，有79%的每股純益優於預期，高於五年平均的77%；有74%的營收優於預期，亦高於五年平均的69%。今年第1季獲利成長率也上修至9.1%，主要貢獻來自於醫療、公用事業及金融產業。

短期股市雖因擔憂通膨與經濟衰退疑慮而大幅波動，但目前斷言未來經濟將進入衰退仍言之過早，由於企業獲利仍處於相當健康的狀態，與現在股價疲弱的表現已形成背離。

Fed現階段升息路徑並未太慢，未來將有效壓抑通膨，則公債殖利率將可望避免再度走高，股市也有望迎來評價面修復的機會，建議可聚焦基本面穩健、但股價跌深具長期成長性的績優企業。

至於台股部分，因隨美股大幅震盪，預期在通膨回落前，台股仍偏向震盪築底格局，且目前仍未脫離4月千點修正造成的下降趨勢線，結構仍偏弱勢格局，建議投資人可聚焦業績展望正向、高股息殖利率的個股或具長線科技趨勢保護的科技類股，等待利空出盡後的反彈契機。

財報 通膨 美股

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