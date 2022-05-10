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台股先蹲後跳守萬六 後續多空看新台幣

經濟日報 / 記者周克威／即時報導
台股今日終場加權指數上漲12點，收在16,061點。示意圖／聯合報系資料照
台股今日終場加權指數上漲12點，收在16,061點。示意圖／聯合報系資料照

台股今（10）日受到美國高科技類股重挫影響，開盤指數跌破萬六整數關卡，盤中低點來到15,734點，盤中大跌300點，不過在跌深反彈買盤進駐下，盤勢出現強勢跌深反彈，尾盤指數黑翻紅，終場加權指數上漲12點，收在16,061點。

國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，財政部公布4月出口414.6億美元，為歷年單月第三高，較上月減4.7%，較上年同月增18.8%，4月對主要市場出口全面揚升，不過擴張幅度不一，以對美國、歐洲各年增26.6%、26.5%較佳，對東協亦增18.5%；銷往中國大陸與香港因多數貨品轉呈下滑，抵銷電子零組件部分增幅，年增10.6%，對日本因基數墊高，小幅增5.7%。

展望未來，隨各國防疫政策相繼轉向開放，今年全球經濟可望呈現緩步走升態勢，加以半導體產能持續供不應求，國內相關業者積極投資擴充產能以為因應，我國出口動能依舊可期，上半年增幅預料超過一成，惟俄烏戰事、通膨壓力、新冠變種病毒、中國大陸封控措施等不確定因素，恐增加國際經濟成長阻力，本季成長難度加高。

分析師指出，美元指數持續攀高，新台幣近期也持續維持貶值，從今年3月以來，已經連貶二個月，3、4月別貶值2.14%、3%，當月份的股市分別為上漲0.23%與下跌6.22%，5月迄今仍維持貶值走勢，至今日低點已貶值1.3%。

觀察近期亞洲貨幣來看，日圓、韓圜、泰銖、人民幣等近期貶勢仍然維持，顯示資金持續撤離亞洲新興市場，所幸新台幣隨著台股反彈由貶轉升，後續若新台幣貶勢可以趨緩，對於台股後續止跌反彈將有幫助。

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