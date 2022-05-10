比特幣暴跌 升息下風險資產大逃亡

比特幣牛市神話消散！比特幣近日跌破31000美元，相較去年的69000美金的價格高峰，跌幅超過50%，主要因為美國的升息措施，導致市場開始逃離風險資產，轉向投資美金、黃金等避險資產。但專家分析指出，目前仍是「慢性」崩盤，因為市場還在觀望政府、股市會祭出什麼補救措施。

加密貨幣暴跌

《BBC》報導，美國聯準會近日再升息兩碼，盼能減緩通貨膨脹的狀況，也連帶使國際相應循環升息，導致全球市場資金流動性減少，經濟成長降溫。許多投資客也因此逃離風險高的資產，而轉向美元、黃金等避險資產。

9日有感於美國升息的措施，全球股市都出現了下跌的狀況，包括日本日經指數下跌 2.5%；倫敦富時 100 指數收盤跌幅超過 2%；美國道瓊斯指數下跌近 2%、納斯達克指數下跌 4.3%。而同樣為風險資產的加密貨幣也出現拋售潮，比特幣幣值從去年 11 月的創紀錄的高價，至今跌幅超過 50%。

還沒到低谷

《半島電視台》報導，根據數據顯示，標準普爾500股票指數與比特幣的市場相關性高達0.82（相關性為 1 意味著兩種資產完美同步移動），意味著任何股市上的小感冒，都會連帶加密貨幣市場打噴嚏。

加密投資平台執行長佩特爾表示，利率上升使得許多散戶與投資機構「停下來思考加密市場的前景」。比特幣至 2022 年以來的跌幅已超過 30%，全球債券和股票下跌超過 10%，然而黃金卻上漲 2.5%。他補充說，未來幾天加密貨幣的下跌趨勢可能會繼續，恐將會探到 3萬美元的低谷。

然而，紐約經紀公司主管喬許表示，「我們現在正看到一場（股市、加密貨幣）的慢性崩盤」，因為目前大多數投資客仍採「多頭賣出」、而非「拋售清算」，意味著市場仍在觀望各界是否會有什麼動作來拯救股市。

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