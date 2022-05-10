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長榮融資大減八千張 法人：回檔再加碼

經濟日報 / 記者黃婉軒／即時報導
圖為長榮海運貨輪。圖／聯合報系資料照
圖為長榮海運貨輪。圖／聯合報系資料照

長榮（2603）於9日融資減少8,473張，融券也減少266張，目前券資比來到3.64%，搭配籌碼面觀察，9日由自營商主力賣超3,677張，外資其次，賣超569張，唯投信持續買超245張。

法人表示，長榮融資大減八千張可能原因有三，第一是貨櫃運價指數走跌；其次為長榮4月營收呈小幅衰退；最後是長榮目前股價已達過去台驊（2636）投控大量賣超價位。三個原因皆有可能引起市場擔憂，尤其以台驊投控操作影響最大。

過去台驊投控賣超後，長榮股價回檔至128元附近又逢台驊投控買超1,500張，因此，此次融資減少仍需留意是否與台驊投控相關，此時長榮股價上漲空間有限，並不建議投資人加碼，不妨等拉回至季線，甚至達128元附近再逢低買進會更好。

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