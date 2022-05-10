全台搶快篩 試劑股股價又跳水 背後三大利空風雨欲來

即便全台瘋搶快篩，但快篩試劑股今（10）日盤中再成空方箭靶，包括亞諾法（4133）、寶齡富錦（1760）早盤股價重挫至跌停，ABC-KY（6598）、泰博（4736）盤中亦直逼跌停價位，興櫃股普生（4117）跌幅超過10%。法人表示，快篩試劑股面臨三大利空，首先是部分個股4月營收不如預期，其次，快篩在第2季雖大啖防疫商機，但第3季後業績恐明顯滑落，第三，則是快篩價格承壓，獲利率表現持續被壓縮。

國內疫情自4月開始加溫，隨著快篩試劑股營收陸續出爐，市場進一步檢視實質的業績表現。其中，泰博昨日公告4月營收如預期衝高，不僅以12.4億元創單月歷史新高，不論與去年同期還是上月都是倍數成長，符合市場預期。但普生公告4月營收2,974.8萬元，還比去年同期衰退45.86%，公司解釋由於去年同期為全球疫情相對高峰，客戶對於新冠肺炎相關試劑產品拉貨力道墊高整體比較基期。

其次，指揮中心預估本土疫情高峰落在5月20日至6月10日，並預估疫情在7月時會往下走，7月中下旬新冠疫情有機會從「第5類傳染病」降至「第4類傳染病」。法人表示，快篩試劑股在第2季因台灣疫情急遽升溫，除了政府徵收，零售通路亦積極拉貨，使出貨量衝高，但第3季疫情將自高峰滑落，檢疫需求將較第2季下降。

第三，快篩價格持續往下走，長期價格難再回升。法人表示，民眾搶著到藥局排隊買實名制快篩試劑，但超商等八大通路以單劑180元價格銷售，買氣卻不若藥局熱絡，顯示消費者對快篩試劑的價格敏感度高，加上進口快篩陸續到貨，長期來看，快篩試劑價格將會朝政府實名制的售價靠攏，屆時價格將會落在100元出頭。

以目前市占率最高的泰博福爾威創抗原快篩為例，最早價格為360元，目前單劑售價200元，降幅已超過四成，5月25日起單劑降到180元，降幅將達五成，法人分析，雖然快篩出貨量快速上升，但低價將使獲利率下降，且研判2023年台灣疫情高峰已過，檢疫政策將更寬鬆，抗原快篩零售終端價格與出貨量皆將持續下滑。