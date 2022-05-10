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台積電止跌訊號現？ 疑政府基金點火為520行情熱身

聯合報 / 記者簡永祥／台北即時報導
台積電。本報系資料照
台積電。本報系資料照

台積電（2330）受到美國存託憑證（ADR）重挫4.73%影響，今日開低重挫，一度寫下16個月來低點505元，跌盤幅達2.3%，不過，市場認為政府基金已進場為520行情暖身，激勵搶短買盤進場，多檔電子股率先翻紅，大盤跌幅收斂。

若以台積電今天最低價、下跌15元計算，市值縮水3,889億元，滑落至13.09兆元。

外資在升息、俄烏戰爭及高通膨等不利因素籠罩，持續賣超，是台積電今年股價走跌的元凶，累計外資今年來累計賣超台積電66萬5,034張，台積電今年以來股價大跌105元，跌幅達17.07%，市值縮水2.72兆元。

由於台積電至今跌幅已近20%，不少機構投資人及企業陸續進場，外界期待的520行情也似乎為台積電進場拉抬，預料隨著大陸封控逐漸解除，有利短線反彈。

台積電

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