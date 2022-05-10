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台股進入中期修正 四大變數左右走勢

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
台股進入中期修正，留意四大變數。(凱基投顧/提供)
台股進入中期修正，留意四大變數。(凱基投顧/提供)

美國聯準會（Fed）5月初宣布升息2碼，同時警告物價有進一步上漲的壓力，衝擊全球股市大幅震盪，亦加重台股修正力道；凱基投顧表示，台股自2月起迎來本波中期修正，主要反映製造業庫存調整、通膨惡化削弱需求、聯準會激進升息等多重利空，由此造成獲利與評價的雙重下修。

台股震盪修正持續，凱基投顧指出，目前市場存在四大投資變數不容忽視，首先是新冠疫情驅動的數位需求榮景與商品爆買已逐漸退去，數位影音串流龍頭Netflix法說示警，首季全球訂閱用戶已減少20萬戶，為10多年來首次負成長，且第2季預估更將減少200萬戶，除了反映調漲訂閱費用導致用戶出走之外，背後更意味疫情帶來的居家需求紅利逐漸退去，而這也將牽動許多消費性電子產品需求下修的風險。

此外，今年以來市場對通膨的預期主要來自俄烏戰爭與經濟制裁，而中國大陸嚴格的防疫清零政策又是另一個加重通膨惡化的變數；第三，美國缺工造成薪資加速上漲，恐導致商品與服務物價上漲，將可能是下一個驅動通膨惡化的因子；最後則是聯準會升息帶來經濟的軟著陸，在過往聯準會展開升息循環下，自從升息開始至升息結束之前的整段期間，股市評價下修的趨勢很難被改變。

凱基投顧表示，在通膨預期與升息預期尚未觸頂前，全球市場評價下修的風險恐未真正解除；反之，待庫存調整接近尾聲及通膨與升息預期觸頂，台股將有機會結束本波修正並迎來反彈；凱基投顧說，投資人可在本波中期修正期間增持價值型與經濟解封受惠股，待中期修正觸底再承接成長型類股。

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