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台積電測試500元關卡 盤中買盤進駐

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台積電。本報資料照片
台積電。本報資料照片

台股今（10）日開盤灌破萬六大關，隨後買盤湧現，股價一路狂拉，台積電（2330）一早下探16個月以來新低價505元，市值面臨13兆元關卡保衛，隨後買盤進駐，最高到517元。

美股受到通膨、升息和經濟趨緩等影響，投資人觀望，四大指數齊跌，道瓊工業指數下跌653.67點，跌幅1.99%；標準普爾指數下滑132.1點，跌幅3.2%；那斯達克指數下跌521.41點，跌幅4.29%；費城半導體指數下挫152.96點，跌幅5.13%。

台積電美國存託憑證（ADR）再創波段新低，收在87.3美元，下跌4.33美元，跌幅4.73%。台積電今天股價走勢疲弱，開在506元，早盤最低觸及505元，下跌15元，面臨500元測試，市值縮水3889億元，滑落至13.09兆元，面臨13兆元市值保衛戰。盤中台積電買盤進駐，股價最高到517元，帶動台股止血。

外資持續提款，昨日賣超8,391張，今年來累計賣超66萬5034張，導致台積電股價大跌105元，跌幅達17.07%，市值縮水2.72兆元。

聯發科（2454）今日開在801元，開盤即面臨800元關卡保衛戰，隨後買盤湧現，一度翻紅，最高到815元。

股王矽力-KY（6415）與股后信驊（5274）爭霸戰持續，開盤雙雙破2,400關卡，隨後買盤湧現，矽力跌幅收斂，但信驊翻紅超車，最高到2,530元，再度重回股王寶座。

台積電

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