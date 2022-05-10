國泰證券「日日扣」助存股逐夢 定期定額首選

5月迎來股東會與報稅季，「如何在適當時機投資台股」成為投資人的煩惱，國泰證券表示，投資人於此期間利用「存股」來布局台股，國泰證券定期定額日日扣等方式，使持有成本接近長期平均價格，並分散投資風險。

今年面臨全球股市震盪，但投資話題仍有一定熱度，存股更成為趨勢，根據證交所統計數據，2022年3月國人透過證券商台股定期定額投資金額近65.2億元，對比去年同期成長逾64%；其中，國泰證券台股定期定額扣款金額也連年攀升，兩年內成長超過8.5倍，持續佔總市占率近四成。不僅如此，國泰證券也發現定期定額年齡分布以20-39歲為主力客群，扣款金額每月以3,000元以上為大宗，占比超過八成，顯示年輕投資族群正在快速成長中，透過「碎片化」投資方式來累積財富。

國泰證券聆聽投資人的需求，台股定期定額服務由原先指定扣款日，新增為日日扣，增加更多扣款日，買入平均成本就有機會接近長期平均價格，不僅可分散風險且投資人也不怕找不到進場時機，協助投資人一年365天都能布局台股。此外，每月最低1000元的小額扣款金額，讓小資族、退休族、打工族等一般民眾都能與金融投資接上軌道，在全球通膨、升息等多方因素環繞下，仍能跨越阻礙參與台股的成長。

國泰證券台股定期定額扣款標的共167檔，分別為84檔個股及83檔ETF，其中，擁有「配息」的ETF近年來成為投資存股族偏好的選擇，國泰證券台股定期定額客戶扣款前三名分別為國泰永續高股息(00878)、國泰台灣5G+(00881)及元大台灣50(0050)；另外，在個股方面，投資人較為青睞的是具有穩定配息特性的標的，根據國泰證券定期定額扣款前三名分之個股分別為台積電（2330）、玉山金（2884）與兆豐金（2886）等。

國泰證券提醒投資人，在全球資本市場震盪期間，應多加關注國際局勢變化，以及留意其投資產業整體性發展，投資人不妨可透過定期定額來分散風險，日日皆可扣款，隨時開始累積夢想基金，透過長期布局並參與台股，享受長期成長的果實。