快訊

九宮格停課新制被罵翻！教育部粉專沉寂兩天 晚間發文又被網友洗版

把人帶進摩鐵...中山分局巡佐遭控下藥迷昏女警 將記大過

湯優盃／奪勝保證！戴資穎24分鐘拍下澳洲對手

環工三雄首季獲利揭曉 日友單季獲利創新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

環保工程三大廠日友（8341）、崑鼎（6803）及可寧衛（8422）公布今年第1季業績，其中，日友單季獲利創下歷史新高，崑鼎季成長21.9%，僅可寧衛獲利衰退，進入第2季之後，三大環工廠各擁題材下，單季營運可望優於首季。

日友首季營收10.17億元，較上季成長11.36%，也較去年同期成長28.51%，首季稅後純益為3.02億元，較上季成長9.8%、也較去同期成長39.17%，每股稅後純益2.71元，首季整體獲利及每股獲利均創下歷史新高。

崑鼎首季營收15.87億元，較上季成長3.37%，也較去年同期成長12.09%，首季稅後純益2.28億元，較上季成長21.9%，但較去年同期微幅下滑2.56%，首季每股稅後純益3.27元。

可寧衛第1季財報中，營收11.21億元，季成長31.99%、年增37.24%，第1季稅後純益2.62億元，較上季成長11.48%，但較去年同期衰退29.75%，今年第1季每股稅後純益2.41元。

日友首季營運表現亮眼，該公司表示，在台灣的主要基地彰濱廠去年也設備進行調整，該廠的旋窯爐及相關設備都已調整完畢，去年全年該廠的生產效率及平均稼動率都較去年提升，該廠主要以化學廢棄物處理及重金屬固化處理為主，今年預計全年平均稼動能可望達到約88%。

崑鼎目前營收占比最高仍是以廢棄物處理收入為主，該公司指出，國內及國外潛在的工程標案仍多，未來接案情況看好，另外，崑鼎去年售電收入已占該公司營收的34%，崑鼎表示，太陽光電領域仍是今年集團爭取的工程商機，預期也將是今年營運成長重要動能之一。

可寧衛則是表示，今年首季獲利較去年同期大幅下滑，主要由於去年第1季有大型的專案入帳，再加上今年第1季仍有許多專案仍在議約中，因此影響入帳時間，預期第2季營運將可望回升。

營收 可寧衛

延伸閱讀

「昕悅灣」入帳 亞昕4月營收16億、激增14倍

吊掛垂降清垃圾 不畏骯髒臭味偷帶鮮花求婚

桃園民宅囤廢棄物恐引發登革熱 相關單位介入處理

縱火洩憤屋內廢棄物阻逃生釀6死 包租婆、房客均收押

相關新聞

台股重挫外資賣超211.47億 卻逆勢買超「這十檔」

台股今（9）日收16,048.92點，重挫359.28點，外資賣超211.47億元，但仍有個股獲得外資青睞大買，統計外資...

美股跌跌不休、台股重挫 法人：資金逐漸流入電子股

美股跌跌不休，台股深受影響，今（9）日大盤終場重挫359.2點收近一年來最低16,048點。法人指出，傳產、金融族群跌勢...

台股大跌359.28點 三大法人賣超265.61億元

台股今（9）日大盤指數出現長黑重挫，摜破去年10月的16,162點前低支撐，終場收在16,048.92點，下跌359.2...

散戶嚇到吃手手？4月定期定額買股月減10.96億元

台股4月大跌1,101點，習慣做多的散戶投資人「嚇到吃手手」，臺灣證券交易所統計，4月定期定額投資金額降至54.21億元...

賣股變現不用等2天 台股售出當天拿錢今起上路

台股交易制度下，投資人今天賣出股票，期間未遇休市，股款後天才會入帳，但今天起有急用的投資人可提前2天，也就是交易當天拿到...

外資持續從台股提款 賣超前十名「這類股」占最多

台股今（9）日重挫359.28點，三大法人合計賣超265.61億元，僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超211...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。