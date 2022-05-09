環工三雄首季獲利揭曉 日友單季獲利創新高

環保工程三大廠日友（8341）、崑鼎（6803）及可寧衛（8422）公布今年第1季業績，其中，日友單季獲利創下歷史新高，崑鼎季成長21.9%，僅可寧衛獲利衰退，進入第2季之後，三大環工廠各擁題材下，單季營運可望優於首季。

日友首季營收10.17億元，較上季成長11.36%，也較去年同期成長28.51%，首季稅後純益為3.02億元，較上季成長9.8%、也較去同期成長39.17%，每股稅後純益2.71元，首季整體獲利及每股獲利均創下歷史新高。

崑鼎首季營收15.87億元，較上季成長3.37%，也較去年同期成長12.09%，首季稅後純益2.28億元，較上季成長21.9%，但較去年同期微幅下滑2.56%，首季每股稅後純益3.27元。

可寧衛第1季財報中，營收11.21億元，季成長31.99%、年增37.24%，第1季稅後純益2.62億元，較上季成長11.48%，但較去年同期衰退29.75%，今年第1季每股稅後純益2.41元。

日友首季營運表現亮眼，該公司表示，在台灣的主要基地彰濱廠去年也設備進行調整，該廠的旋窯爐及相關設備都已調整完畢，去年全年該廠的生產效率及平均稼動率都較去年提升，該廠主要以化學廢棄物處理及重金屬固化處理為主，今年預計全年平均稼動能可望達到約88%。

崑鼎目前營收占比最高仍是以廢棄物處理收入為主，該公司指出，國內及國外潛在的工程標案仍多，未來接案情況看好，另外，崑鼎去年售電收入已占該公司營收的34%，崑鼎表示，太陽光電領域仍是今年集團爭取的工程商機，預期也將是今年營運成長重要動能之一。

可寧衛則是表示，今年首季獲利較去年同期大幅下滑，主要由於去年第1季有大型的專案入帳，再加上今年第1季仍有許多專案仍在議約中，因此影響入帳時間，預期第2季營運將可望回升。