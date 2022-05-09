快訊

新冠肺炎擬降級 四家防疫保單確診「理賠金額打一折」

恆春偵查隊長上「越南店摸小姐」正面照被曝光 本人回應了

新冠肺炎擬降為第四級傳染病 陳時中揭時間點：屆時難以公布確診數

聽新聞
test
0:00 / 0:00

外資持續從台股提款 賣超前十名「這類股」占最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

台股今（9）日重挫359.28點，三大法人合計賣超265.61億元，僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超211.47億元最高，持續從台股提款，統計外資賣超前十大個股發現，金融股高達4檔，主要是以壽險及證券為主體的金控股遭外資大賣。

統計今日外資賣超前十大個股依序是國泰永續高股息、新光金（2888）、中鋼（2002）、台新金（2887）、元大金（2885）、長榮航（2618）、富邦金（2881）、緯創（3231）、國產（2504）、佳世達（2352）等；外資單日賣超前十大個股中，金融股占4檔，傳產龍頭股則有中鋼，另外，長榮航也遭外資賣超13,398張。

外資賣超國泰永續高股息達22,456張，居賣超冠軍，其次是賣超新光金21,823張，賣超第三大為中鋼，遭外資單日賣超20,498張；另外，台積電（2330）今日收在520元，創近年新低，外資賣超8,391張，連二賣，投信買超18張，自營商賣超487張，合計三大法人賣超8,860張。

航運股部分，貨櫃三雄、航空雙雄都遭外資賣超，賣超較大的包括長榮航、陽明（2609）、榮運（2607）、華航（2610）、裕民（2606）等，陽明遭外資賣超8,695張，榮運也遭外資賣超6,811張，華航遭外資賣超5,727張，另外，裕民則遭外資賣超4,555張；長榮遭外資賣超569張，萬海（2615）外資則賣超494張。

聯電（2303）今日盤中一度翻紅拉升至49元，不過終場收黑，以47.9元收盤，下跌0.65元，跌幅1.33%，相較於外資賣超台積電，聯電則是獲外資買超2,441張，連四買，投信買超152張，自營商賣超2,647張，合計三大法人賣超54張。

外資 三大法人 台股

延伸閱讀

台股重挫外資賣超211.47億 卻逆勢買超「這十檔」

美股跌跌不休、台股重挫 法人：資金逐漸流入電子股

加權指數狂瀉 台股只剩七千金

聯電營收績創歷史新高 法人評等維持中立

相關新聞

台股重挫外資賣超211.47億 卻逆勢買超「這十檔」

台股今（9）日收16,048.92點，重挫359.28點，外資賣超211.47億元，但仍有個股獲得外資青睞大買，統計外資...

美股跌跌不休、台股重挫 法人：資金逐漸流入電子股

美股跌跌不休，台股深受影響，今（9）日大盤終場重挫359.2點收近一年來最低16,048點。法人指出，傳產、金融族群跌勢...

台股大跌359.28點 三大法人賣超265.61億元

台股今（9）日大盤指數出現長黑重挫，摜破去年10月的16,162點前低支撐，終場收在16,048.92點，下跌359.2...

外資持續從台股提款 賣超前十名「這類股」占最多

台股今（9）日重挫359.28點，三大法人合計賣超265.61億元，僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超211...

盤中成交量大且上漲者前五檔個股

台股今（9）日盤中成交量大且上漲的個股前五名分別為：華航（2610），東鹼（1708），耿鼎（1524），京元電子（24...

台股重挫359點 法人：靜待落底訊號出現

台股持續受到國際股市表現不佳的衝擊，大盤表現仍然維持弱勢，由於台股近期面臨營收公布尾聲、加上全球通膨高漲、俄烏戰事仍持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。