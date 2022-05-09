聽新聞
test
0:00 / 0:00
外資持續從台股提款 賣超前十名「這類股」占最多
台股今（9）日重挫359.28點，三大法人合計賣超265.61億元，僅投信買超，外資及自營商都是賣超，尤以外資賣超211.47億元最高，持續從台股提款，統計外資賣超前十大個股發現，金融股高達4檔，主要是以壽險及證券為主體的金控股遭外資大賣。
統計今日外資賣超前十大個股依序是國泰永續高股息、新光金（2888）、中鋼（2002）、台新金（2887）、元大金（2885）、長榮航（2618）、富邦金（2881）、緯創（3231）、國產（2504）、佳世達（2352）等；外資單日賣超前十大個股中，金融股占4檔，傳產龍頭股則有中鋼，另外，長榮航也遭外資賣超13,398張。
外資賣超國泰永續高股息達22,456張，居賣超冠軍，其次是賣超新光金21,823張，賣超第三大為中鋼，遭外資單日賣超20,498張；另外，台積電（2330）今日收在520元，創近年新低，外資賣超8,391張，連二賣，投信買超18張，自營商賣超487張，合計三大法人賣超8,860張。
航運股部分，貨櫃三雄、航空雙雄都遭外資賣超，賣超較大的包括長榮航、陽明（2609）、榮運（2607）、華航（2610）、裕民（2606）等，陽明遭外資賣超8,695張，榮運也遭外資賣超6,811張，華航遭外資賣超5,727張，另外，裕民則遭外資賣超4,555張；長榮遭外資賣超569張，萬海（2615）外資則賣超494張。
聯電（2303）今日盤中一度翻紅拉升至49元，不過終場收黑，以47.9元收盤，下跌0.65元，跌幅1.33%，相較於外資賣超台積電，聯電則是獲外資買超2,441張，連四買，投信買超152張，自營商賣超2,647張，合計三大法人賣超54張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言