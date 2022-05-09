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台股重挫外資賣超211.47億 卻逆勢買超「這十檔」

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導
台股。圖／本報系資料庫
台股。圖／本報系資料庫

台股今（9）日收16,048.92點，重挫359.28點，外資賣超211.47億元，但仍有個股獲得外資青睞大買，統計外資買超前十大個股發現，有4檔金融股進榜，面板雙雄也進榜。

台股今日以16,345.84點開低走低，終場以最低點的16,048.92點收盤，重挫359.28點，三大法人合計賣超265.61億元，其中外資賣超211.47億元，投信買超5.06億元，自營商賣超（合計）59.2億元。

統計外資今日買超前十大個股依序是臺企銀（2834）、中信金（2891）、京元電（2449）、群創（3481）、元晶（6443）、兆豐金（2886）、王道銀行（2897）、漢翔（2634）、中鴻（2014）、友達（2409）等；外資買超最多的個股為臺企銀，單日買超22,278張。

金融股為外資今日買超的重要標的，外資單日買超前兩大都是金融股，買超第二大為中信金，單日買超11,125張，另外，面板雙雄也獲外資買超，單日買超群創9,120張，買超友達2,508張。

外資 台股 三大法人

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