快訊

勝利日閱兵！普亭稱對烏行動是「正確決定」 火爆嗆歐洲不想聽見俄國聲音

東部海域又有地震 15時45分芮氏規模5.2

晶碩光學爆上百移工染疫 鄭文燦：已要求分倉分流

台股大跌359.28點 三大法人賣超265.61億元

經濟日報 / 記者馬琬淳／即時報導
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影
台股示意圖。報系資料照／記者侯永全攝影

台股今（9）日大盤指數出現長黑重挫，摜破去年10月的16,162點前低支撐，終場收在16,048.92點，下跌359.28點，成交量2,398.23億元；三大法人賣超265.61億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超211.47億元，投信買超5.06億元，自營商賣超（合計）59.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.68億元，自營商（避險）賣超40.52億元。

今台股下殺，超過1,400家下跌，台積電（2330）下跌8元，收520元，跌幅1.52%，聯發科（2454）收813元，跌幅2.52%，鴻海（2317）收平盤104元。千金股除旭隼（6409）收紅外，其餘皆收黑。航運指數下跌3.53%，長榮（2603）跌幅逾4%，收147元；金融股繼續下跌，指數下跌3.46%，富邦金（2881）大跌超過4%。大盤收在16,048.92點，跌幅2.19%。

自營商 台股 三大法人

延伸閱讀

加權指數狂瀉 台股只剩七千金

台積電股價再探底、寫近一年低點 市值降至13.48兆

台股早盤跌逾200點 台積電股價走跌至521元

2022年A+企業排行榜完整名單 嚴選台股A+企業出列！

相關新聞

美股跌跌不休、台股重挫 法人：資金逐漸流入電子股

美股跌跌不休，台股深受影響，今（9）日大盤終場重挫359.2點收近一年來最低16,048點。法人指出，傳產、金融族群跌勢...

台股大跌359.28點 三大法人賣超265.61億元

台股今（9）日大盤指數出現長黑重挫，摜破去年10月的16,162點前低支撐，終場收在16,048.92點，下跌359.2...

盤中成交量大且上漲者前五檔個股

台股今（9）日盤中成交量大且上漲的個股前五名分別為：華航（2610），東鹼（1708），耿鼎（1524），京元電子（24...

台股重挫359點 法人：靜待落底訊號出現

台股持續受到國際股市表現不佳的衝擊，大盤表現仍然維持弱勢，由於台股近期面臨營收公布尾聲、加上全球通膨高漲、俄烏戰事仍持續...

殖利率直直飆 元大10年IG銀行債預估衝5%

美國聯準會(Fed)本次FOMC會議如預期升息兩碼，並表示未來將保持此升息步調至基準利率上升至中性水平，為升息確立基本情...

上週外資賣超193億元 調節新光金逾16萬張

台灣證券交易所今天公布統計，上週外資在集中市場賣超新台幣193.57億元，賣超新光金16.13萬張最多，買超友達5.9萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。