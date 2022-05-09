台股大跌359.28點 三大法人賣超265.61億元
台股今（9）日大盤指數出現長黑重挫，摜破去年10月的16,162點前低支撐，終場收在16,048.92點，下跌359.28點，成交量2,398.23億元；三大法人賣超265.61億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超211.47億元，投信買超5.06億元，自營商賣超（合計）59.2億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.68億元，自營商（避險）賣超40.52億元。
今台股下殺，超過1,400家下跌，台積電（2330）下跌8元，收520元，跌幅1.52%，聯發科（2454）收813元，跌幅2.52%，鴻海（2317）收平盤104元。千金股除旭隼（6409）收紅外，其餘皆收黑。航運指數下跌3.53%，長榮（2603）跌幅逾4%，收147元；金融股繼續下跌，指數下跌3.46%，富邦金（2881）大跌超過4%。大盤收在16,048.92點，跌幅2.19%。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言