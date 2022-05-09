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台股慘綠 股王股后失守2,500元

經濟日報 / 記者林思宇／台北即時報導
台股今（9）日收盤下跌逾300點，台積電（2330）收在今日最低價520元，創近一年新低。 （聯合報系資料庫）
台股今（9）日收盤下跌逾300點，台積電（2330）收在今日最低價520元，創近一年新低。 （聯合報系資料庫）

美國非農就業報告優於預期，投資人預期聯準會將更積極地緊縮貨幣政策，美股週五四大指數齊跌，台股今（9）日收盤下跌逾300點，台積電（2330）收在今日最低價520元，創近一年新低。股王矽力-KY（6415）與股后信驊（5274）爭霸戰持續，矽力今日收盤微幅領先，雙雙失守2,500元。

前一個交易日台股ADR下跌0.52美元、跌幅0.56%，收在91.63美元。明日台積電即將公布營收，而今日股價開低走低，開盤下跌5元，開在523元，終場收在最低520元，下跌8元，跌幅1.52%，市值失守14兆元，降至13.48兆元。籌碼方面，前一個交易日外資轉買為賣，賣超10,013張。

聯電（2303）上週五公布4月營收，連七月創新高，週五聯電ADR股價逆勢小漲0.04美元、漲幅0.5%，收在8.08美元。今日聯電股價一度翻紅，最高到49元，終場仍不敵賣壓湧現，收在47.9元，下跌0.65元。籌碼方面，外資已經連三日買超共39,990元。

高價IC設計股方面，股王矽力-KY（6415）開盤失守2,500元，股價震盪，終場收在2,435元，下跌80元、跌幅3.18%；股后信驊（5274）下跌110元收在2,430元，跌幅4.33%，讓出上週五取得的股王寶座。

台積電 聯電

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