加權指數狂瀉 台股只剩七千金
台股今（9）日走勢疲弱，盤中台股僅剩七千金，分別為：矽力-KY（6415），信驊（5274），大立光（3008），力旺（3529），譜瑞-KY（4966），祥碩（5269），旭隼（6409）。
盤中成交量排名由多到少分別為：力旺，矽力-KY，祥碩，譜瑞-KY，信驊，大立光，旭隼。
盤中成交量分別為：895張、652張、605張、280張、237張、210張、42張。
力旺盤中成交量最大的金額落在1,180元，成交量達111張，接著是1,200元的99張、1,195元的86張。矽力-KY盤中成交量最大的金額落在2,460元，成交量達74張，接著是2,470元的52張、2,465元的51張。祥碩盤中成交量最大的金額在1,285元，成交量為126張，其次為1,280元的121張，及1,290元的97張。
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