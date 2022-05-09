華南儲祥生：現金部位高者可找買點進場

受到美股上周收跌影響，台股今（9）日表現疲弱，盤中仍然持續走低，下跌超過300點，法人表示，近期美股跌跌不休，台股表現與美股高度聯動，明後天仍需密切關注美股表現。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日亞股普遍走跌，日經指數盤中跌幅就達2%，建議今日現金部位高的投資人可慢慢找買點，而手上持股多、現金部位低者則不建議再做加碼，因市場變化實在太快，不建議抱著賭徒心態貿然進場。

盤中亮燈漲停者有：達邦蛋白（6578），金雨（4503），光耀（3666），晶彩科（3535），亞矽（6113）。

盤中成交量大且上漲者有：東鹼（1708），耿鼎（1524），京元電子（2449），欣興（3037），興農（1712）等股。