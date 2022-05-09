台積電股價寫近一年新低 聯電逆勢上漲

美國非農就業報告優於預期，投資人預期聯準會將更積極地緊縮貨幣政策，美股週五四大指數齊跌，台股今（9）日開盤下跌逾百點，台積電（2330）早盤一度下探520元，創近一年新低；聯電（2303）股價開低走高，最高價位到49元。

美股道瓊指數下跌98.6點、跌幅0.3%，收32,899.37點；那斯達克指數下跌173.03點、跌幅1.4%，收12,144.66點；標普500指數下跌23.53點、跌幅0.57%，收4,123.34點；費城半導體指數下跌23.5點、跌幅0.78%，收2,982.1點。

前一個交易日台股ADR下跌0.52美元、跌幅0.56%，收在91.63美元。明日即將公布營收，而今日台積電股價開低走低，開盤下跌5元，開在523元，最低下探520元，市值降至13.48兆元。籌碼方面，外資轉買為賣，賣超10,013張。

聯電上週五公布4月營收，連七月創新高，週五聯電ADR股價逆勢小漲0.04美元、漲幅0.5%，收在8.08美元。今日聯電股價開低走高，開盤微幅下跌0.5元，其後買盤湧進，股價推高到49元。籌碼方面，外資已經連三日買超共39,990張。

法人分析，聯電目前第2季成熟製程應用仍有工業與企業、伺服器應用支撐，但中國大陸封控干擾當地物流，同時壓抑消費市場需求。法人預測，成熟製程2022年底至2023年將面臨景氣反轉考驗，各大廠新產能開出後，對長約產能影響有限，沒有長約護身的產能將面臨價格壓力。

高價IC設計股方面，股王矽力-KY（6415）開盤失守2,500元，股價震盪走低，最低到2,385元；股后信驊（5274）下跌逾百元，測試2,400元關卡。世芯-KY（3661）則開低走高，盤中最高到886元。