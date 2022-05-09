大盤指數寫近一年新低 法人：反彈結束延續下行走勢

大盤指數今(9)日開低走低，指數在9點40分左右跌至16,134.32點，創去(2021)年5月24日新低，法人表示，前次低點16,219點也未能守住，指數連續兩個多方缺口被封閉結束反彈，受12日均線壓抑延續波段下行走勢，若量能持續萎縮易形成盤跌。

群益投顧說，上周反彈結構被破壞，除非很快回補上周五空方缺口，否則操作應該保守。 如果見到反彈力道不強，多方操作宜短不宜長，個股以有守住關鍵價(前低或均線支撐)時才考慮，逢拉高可考慮一部分空單和汰弱留強的操作。

群益投顧表示，操作題材可留意市場回歸基本面，看待航運類股； 長榮（2603）首季獲利突破千億元再創新高，每股稅後純益達19.16元。 航空雙雄調漲出口到中國大陸運價，長榮航（2618）、華航（2610）市值往挑戰MSCI成分股邁進，明晟權重調整將於13日凌晨公布。慧洋-KY（2637）4月營收再創新高、營益率高達56%，自結每股稅前盈餘為5.43元。如慧洋先前預期五一長假後搶運需求湧現，海岬型運費指數(BCI)飆漲，波羅的海綜合指數(BDI)創一個半月以來新高。

此外，也可以留意Apple Car最快2024年底亮相，5月12日將登場的鴻海（2317）法說聚焦在電動車事業。華新（1605）5月13日股東會上，轉投資冰鎳廠最受關注。特斯拉近期更傳計劃將在上海擴建新廠，將上海廠產能倍增，重啟電動車話題。供應鏈指標股貿聯-KY（3665）受惠併購效益，上周創新高價344元。5月來股價逆勢新唐（4919）、台半（5425）、富鼎（8261）、華孚（6235）、精剛（1584）業績亮眼與接單暢旺，車用成長性備受市場期待。

統一投顧則說，台股指數4月25日長黑灌破3月8日前低16,764點之後，頭部型態成型，指數在短線跌深反彈後，上周五再度跳空下跌287點，同時失守五日、十日均線，目前短、中、長期均線呈現空頭排列，加上外資賣壓不斷，已連續六周賣超台股，在指數未能站上月均線之前，台股仍是弱勢格局

統一投顧表示，隨大陸部分工廠復工，且物流逐步恢復之下，貨量有望於5月中旬始見增長，上半年貨櫃航運市況將淡季不淡，可留意長榮、陽明（2609）、萬海（2615）貨櫃族群後續股價表現，

大陸封控措施逐漸鬆綁，供應鏈積壓訂單有望於5-6月加速出貨。然地緣政治風險仍使通膨數據居高不下，聯準會如預期升息2碼，且6月啟動縮表，不過，美國非農數據優於預期，市場仍擔憂聯準會採取加速緊縮政策，使美債殖利率飆高，美股走勢疲弱，台股指數上周五再次跌破各期均線，且外資賣超不斷，投資人宜謹慎短打操作。選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。