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台積電股價再探底、寫近一年低點 市值降至13.48兆
台積電ADR上周跌幅達2.2%，台股今（9）日開低，盤中再大跌逾200點，台積電（2330）以523元開出，下跌5元，早盤再往下探底，一度下滑至520元，下跌8元，創去年5月12日以來、近1年的低點，市值降至13兆4,845億元，盤中跌幅逾1%。
美股上周五收跌，道瓊指數下跌98.6點、跌幅0.3%；那斯達克指數下跌1.4%；標準500指數下跌0.57%；費半指數下跌0.78%，台積電ADR隨費城半導體指數收黑，跌幅0.6%，統計台積電ADR上周跌幅2.2%，較台北交易股票仍有3%溢價。
台積電早盤開低，股價再下探近1年的低點，一度下滑至520元，下跌8元，外資仍是賣超，上周五賣超10,013張，投信買超144張，自營商賣超581張，合計三大法人賣超10,450張，統計從今年高點688元下跌以來，股價跌掉168元，市值縮水4.35兆元。
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