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富邦期貨：留意後市買盤是否持續回籠並推升台股走高

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
散戶小台籌碼分析
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美國非農就業人數增加42.8萬人，優於市場預期的38萬人，失業率維持在4%以下低檔水位，市場預期聯準會將可望維持目前緊縮政策，6月升息3碼機率維持高檔、7月也將升息兩碼，利率水準將升至2%至2.25%，美國10年債殖利率攀升至3.16%，創下四年以來新高，導致美股四大指數同步下跌；其中，Nasdaq指數下跌1.4%、費城半導體指數下跌0.78%。

受到市場目前擔憂聯準會仍將升息過猛，美國10年債殖利率再度攀高，台股上周五遭遇賣壓，成交量能仍維持偏弱狀況，顯示市場短線對於台股仍維持相對謹慎態度，不過，長線來看，聯準會升息速度將可望暫緩下，將有利於市場信心恢復，加上後續美元指數升勢仍可望出現暫緩跡象，新台幣貶值力道可望趨緩下，留意台股後市買盤是否持續回籠並推升台股走高。（富邦期貨／提供）

台股 升息 聯準會

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