通膨與升息議題 牽動台股市場走勢

針對近期盤勢，安聯投信台股團隊表示，首要牽動市場走勢的關鍵原因主要還是通膨與升息議題，這也同時讓高本益比的族群面臨較大壓力；另一個間接與通膨升息有關的原因就是需求端減弱、不管是電子還是非電子，接下來就是面臨庫存調整。

就產業狀況，安聯投信台股團隊表示，烏俄衝突及中國封城為短期風險；通膨及後疫情消費移轉才是觀察重點。受現階段終端需求疲弱影響，IC廠以及通路庫存逐漸拉高，因此須留意下半年需求展望變化對於庫存調整壓力或幅度的影響程度。

安聯投信台股團隊表示，庫存調整已是共識，但目前仍未看到價量齊跌的硬著陸狀況。以半導體產業為例，雖有庫存調整壓力，但不同次產業有不同的調整幅度，幅度有大有小、或沒有調整的都有，但整體上就是有開始下修庫存。

針對近期美股走勢波動，安聯投信台股團隊表示，美國聯準會尚未考慮採取激進升息步調，但因市場擔憂因物價與通膨問題，可能仍需進一步收緊政策，讓市場缺乏信心所致，不過市場在修正時的波動本來就是會被放大。

另一方面，就資金面來看，安聯投信台股團隊表示，由於現階段市場充斥較多的短線資金，加上低接買盤力道不夠，也容易讓盤勢出現忽漲忽跌、波動較大的局面；因此若從資金流向來看，確實仍對台股走勢形成一定程度的壓力。

展望後市，安聯投信台股團隊表示，現階段對於下半年基本面難估算，因此布局步調上宜更審慎，策略上增加防禦性持股部位、降低重要持股間的關聯性、短期間避開較易受到資金面進出影響較大族群，留意低本益比、評價面浮現的相關族群。

觀察方向上，建議可尋找市場率提升、產品滲透率增加、規格提升，或是具明確長期成長趨勢的標的，並等待5、6月落底後的市場方向。