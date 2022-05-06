外資賣超235.58億 賣超前三大都是金融股
台股今（6）日收在16,408.2點，下跌287.92點， 三大法人合計賣超280.45億元，其中外資賣超235.58億元，金融股成為外資賣超大戶 ，統計外資賣超前十大個股中，前三名都是金融股，賣超最多的是新光金，遭外資單日賣超40,298張。
統計外資今日賣超前十大個股依序是新光金、富邦金、台新金、元大滬深300正2、元大台灣50、中鋼、台積電、元大金、國泰永續高股息、開發金等；金融股成外資提款大戶，高達5檔居外資賣超前十大個股，另外有3檔ETF。
外資賣超新光金40,298張居第一，其次是賣超富邦金22,052張，外資賣超第三大為台新金，單日賣超17,963張；另外，台積電也遭外資賣超10,013張，股價收在528元，下跌14元，跌幅2.58%，但投信買超113張，自營商賣超581張，合計三大法人賣超10,481張。
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