外資賣超235.58億 賣超前三大都是金融股

現在100元附近的鴻海（2317）值得投資嗎？股價在百元附近，但其每股淨值竟高達99元？到底可不可以買？又，這種股票除了慢慢往下買之外，還有什麼更好的投資承接策略？讓我們在亂世之中，更聚焦在好的股票上。

2022-05-06 15:09