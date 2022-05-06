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天鈺法說會 估第2、3季展望保守

經濟日報 / 記者鐘惠玲/即時報導

鴻海旗下面板驅動IC與電源管理IC廠商天鈺（4961）於6日舉行線上法說會，該公司釋出對於第2、3季的看法顯得較為保守。

天鈺首季合併營收為59.61億元，季減5.3%、年增48.8%，已經連兩季小幅衰退，歸屬母公司業主淨利為15.09億元，季增7.9%、年增90.8%，包括營收與獲利都是歷史第三高水準，也是歷年同期最佳表現，每股純益為8.11元。

天鈺提到，目前受到手機市況影響，行動相關IC的表現弱一點，其他包括驅動IC、電源管理IC、時序控制IC／電子紙／電子貨架標籤等業務都還算持穩。

展望後續營運，天鈺指出，由於受到通膨、俄烏戰爭、疫控封城等因素影響，所以公司對營運較偏向防守性一些，第2、3季會努力朝原來的目標前進，但不想增加太多庫存。

營收 電源管理

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