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外資大逃殺 這十檔逆勢獲得外資青睞

經濟日報 / 記者楊伶雯／台北即時報導

台股今（6）日收在16,408.2點，下跌287.92點，外資再度大賣超，但統計外資買超前十大個股發現，外資單日買超領先股中，金融股占3檔，面板雙虎也同受外資青睞，還有2檔航運股，外資買超冠軍為中信金（2891），單日買超8,583張。

台股重挫，三大法人合計賣超280.45億元，其中外資賣超235.58億元，投信買超1.69億元，自營商賣超（合計）46.56億元，外資再度從台股大提款，不過，也有逆勢獲得外資買超的個股。

統計今日外資買超前十大個股依序是中信金、臺企銀（2834）、友達（2409）、新唐（4919）、長榮（2603）、慧洋-KY（2637）、群創（3481）、富邦NASDAQ反1（00671R）、兆豐金（2886）、聯電（2303）等；外資買超中信金8,583張居冠，其次是買超臺企銀，單日買超7,639張，外資買超第三大為友達，單日買超7,013張。

長榮首季營收1,708.16億元，年增89.9%，刷新歷史記錄，稅後純益1,013.59億元，年增180.9%，單季獲利突破1,000億元，每股純益19.16元；股價今日收在154元，上漲.5元，漲幅0.98%，外資買超6,270張，投信買超900張，自營商買超2,087張，合計三大法人買超9,257張。

外資 中信金

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