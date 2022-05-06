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散裝航商正德Q1獲利創新高 EPS 1.35元

經濟日報 / 記者吳秉鍇／高雄即時報導

散裝船航商正德（2641） 今（6）日公布第1季財報，單季稅後純益2.54億元，創新高，每股稅後純益為1.35元。該公司指出，散裝貨輪受益大宗物資、礦產、糧食、原料，半成品等貨載需求仍甚為搶手，對今明年景氣接樂觀以待。

正德表示，受惠於去年第2季起運價持續上漲，換約後合約價大幅攀升，今年第1季財報交出「三率三升」的好成績。首先是營收達3.71億元，較去年同期成長91.5%，改寫歷史新高紀錄。

獲利方面，平均毛利率為52%，較去年同期大增136.3個百分點，營業利益達1.67億元，較去年同期成長逾5.83倍，進而交出稅後純益2.54億元成績，較去年同期成長839.6%，EPS1.35元。正德今日上漲0.4元，收27.25元。

該公司並指出，今年第1季BDI平均指數2,041點，與去年同期比較增加17.38%。分析目前全球散裝航運市況，北美港口堵塞的情況依舊嚴重，歐洲也因俄烏戰爭問題港口受到影響。

而在散裝市場即將進入傳統旺季下，面對油價飆升、原物料進口國轉往他國採購而導致航程增加等因素，仍然有利於運價的推升。

至於中國疫情近期再度升溫，沿海一線大城市陸續因防疫而停工管制，使得市場貨量略有下滑，並影響船舶運力供給，該公司認為為短期現象，後續可望有需求回補的可能性。

在此同時，自2023年起船舶碳排放新標準更趨嚴格，運力供給將更限縮，預期散貨船航運產業結構將持續維持向上。

財報

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