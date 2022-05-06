台新黃文清：時間拉長有多頭機會 存股族可勇敢進場
今（6）日台股跌勢將過去兩日的大漲漲幅吐回，法人指出，美國聯準會升息兩碼雖然帶來利空出盡，但也讓市場對通膨的疑慮加劇，因此美股、台股雙雙收挫。
台新投顧副總經理黃文清表示，短期內投資人擔憂通膨情況，建議投資人不需觀看待行情，今日狀況看起來為震盪打底，時間拉長後仍有多頭機會。
此外，自俄烏戰爭以來跌深的科技ETF讓小資存股族很頭痛，黃文清建議，此時更應該勇於進場，透過先行布局，等待下半年的多頭行情。
今日亮燈漲停的個股有：意德士（7556）、明基醫（4116）、東科-KY（5225）、天品（6199）、達邦蛋白（6578）等股。
今日終場漲幅維持在2%之上的個股有：亞諾法（4133）、泰福-KY（6541）、中碳（1723）、興農（1712）、東鹼（1708）、材料-KY（4763）、慧洋-KY（2637）等股。
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