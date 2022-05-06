訊號又來了？這家公司砸3億再度敲進航海王

航海王近期再成為盤面焦點，富旺（6219）公告從去年8月18日以來至今年5月5日，合計買進長榮（2603）2,537張，每股價格132.82元，總共投入3.36億元；美股周四重挫，台股今（6）日跳水，大盤指數大跌開出，長榮開低，早盤以149.5元開出，盤中跌幅逾1%。

長榮股價在去年7月6日一度衝達233元的高價，之後股價下跌，在10月18日一度下探至85.5元，其後再往上拉升，今年3月4日一度衝達171元，近期股價則是在電子股走弱，資金移轉，加上季報及高殖利率等題材下推升，航海王再成為市場聚焦標的。

長榮昨日股價一度拉升至155.5元，且曾擠下萬海（2615）登上航運股的股王；富旺最新公告投資3.36億元買進長榮股票，從去年8月18日以來至今年5月5日累計買進2,537張，截至目前為止，累積持有長榮：910張，金額1.19億元，持股比例0.02%。

台股今日開低，長榮以149.5元開出，一度再下滑至148.5元，股價也曾拉至151.5元，盤中跌幅1.31%，企圖守在150元之上；萬海以149.5元開出，一度下滑至144.5元，盤中跌幅2.61%，股價再遭長榮超越。