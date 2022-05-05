台股站回10日線 台新黃文清：行情有望延續到520

今（5）日台股受美股大漲激勵走高，維持在16,650點以上震盪，法人表示，台股今日由晶圓雙雄、聯發科（2454）領漲，並於終場站上10日線，後續仍需持續觀察美股走勢對台股的影響。

華南投顧董事長儲祥生表示，今日IC設計、半導體、矽晶圓族群跌深反彈，而大盤動能是否能延續至520，需要觀察跌深股票的反彈動能是否足夠，此外，也關注4月營收公布狀況，航運股等基本面佳的族群有機會持續表現。

台新投顧副總經理黃文清表示，看好此波行情有望延續至520，預期6月再升息則有機會迎來全面利空出盡，開啟下半年旺季行情，建議投資人可趁此時布局具有下半年旺季行情、基本面佳的跌深個股。

今日亮燈漲停的個股有：貿聯-KY（3665）、台勝科（3532）、晶焱（6411）、博智（8155）、勝品（6556）、大眾控（3701）、麗正（2302）、華孚（6235）等股。

科技族群中，今日漲幅維持5%以上的個股有：創意（3443）、富鼎（8261）、智原（3035）、力智（6719）、十銓（4967）、正達（3149）、奇偶（3356）、明基材（8215）等股。