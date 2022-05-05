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聯準會升息小於預期 投信：股債市短線反彈可期

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
統一投信表示，5月的投資機會將優於4月，看好通膨受惠族群及籌碼沉澱較佳的電子產業等。路透
統一投信表示，5月的投資機會將優於4月，看好通膨受惠族群及籌碼沉澱較佳的電子產業等。路透

聯準會宣布升息2碼至0.75~1%，並於6月啟動縮表。前3個月每月縮表上限為475 億美元，9月後縮表規模則倍增至950億美元。本次聯準會決議的升息及縮表幅度均小於預期，會後市場對多重不確定性的恐慌情緒暫時消退。股市波動度VIX 指數自高點29拉回至25，債市波動度MOVE指數亦自135的高位回落至126。目前市場已反應了6月將繼續升息2碼的預期，甚至不排除未來4次會議每次皆升息2碼。

統一投信指出，這次會議沒有出現「極端升息」的情境，也就是一次升息3碼，但根據聯準會釋放的訊息，在尚未回到中性利率水準2.5%前，後續幾次會議可能都會升息2碼。針對美國經濟狀況，聯準會主席鮑爾強調目前美國民間部門資產負債表健康，仍預期會軟著陸。因此，聯準會關注重心仍在通膨。但聯準會未來貨幣政策，在經濟衰退與通膨的取捨將使市場持續震盪。

這段時間預計為壓力暫時釋放的空窗期，在股債市出現短期反彈後，仍需進一步觀察相關通膨數據走勢及國際政經情勢變化，待6月中的利率會議，新的點陣圖與經濟成長預測才會更加明朗。

對於各市場展望，統一投信表示，股市已初步反應利空出盡，先前經利空測試的底部應屬紮實。惟因部分產業基本面調整仍未結束，故目前基調先定調為反彈。而5月的投資機會將優於4月，看好通膨受惠族群及籌碼沉澱較佳的電子產業等。

債市方面，由於目前正式進入升息循環，短債殖利率短期漲多回落，美債中長天期債券殖利率則跌幅較小，使得殖利率曲線恢復正斜率。未來有機會走出過去殖利率急升的最不利走勢，甚至可望逐步反應升息縮表預期後，以墊高的殖利率吸引長期布局是資產配置的資金進駐。

整體而言，目前股債市短線皆迎來恐慌雙殺後的反彈契機。但統一投信提醒，市場不確定性仍存，盤勢變化快速，投資人伺機布局時應採分批進場方式，以控制投資策略風險。

升息 聯準會 殖利率

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