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台積電市值重返14兆 矽力股價挑戰2,800元

經濟日報 / 記者林思宇／即時報導
美股大漲，台積電（2330）今（5）日上漲8元，漲幅1.5%，市值重返14兆元。聯合報系資料照
美股大漲，台積電（2330）今（5）日上漲8元，漲幅1.5%，市值重返14兆元。聯合報系資料照

美股大漲，台積電（2330）今（5）日上漲8元，漲幅1.5%，市值重返14兆元；股王矽力-KY（6415）終場上漲110元，收在2,790元，2,800元近在咫尺。

聯準會升息2碼並宣布縮表後，主席鮑爾淡化升息3碼預期，緩解投資人焦慮，美股尾盤反彈，道瓊工業指數終場飆漲932.27點、漲幅2.81%，收在34061.06點；標準普爾500指數勁揚124.69點、漲幅2.99%，收在4300.17點；以科技股為主的那斯達克綜合指數猛漲401.1點、漲幅3.19%，收在12964.86點。

台積電ADR收在95.99美元，上漲2.36美元、漲幅2.52%，市值4978.38億美元，位居全球第10。台積電股價同步走高，早盤最高544元，終場收在542元，上漲8元。

矽力開盤站上2,800元關卡，但其後買盤轉弱，終場收在2,790元，漲幅4.1%。矽力2021年度營業收入達新台幣215億606萬元，年成長率達55%，淨利歸屬於本公司業主為57億3377萬元，淨利率為27%，每股盈餘61.51元。

董事長陳偉在股東年報中表示，因疫情影響導致全球經濟、產業以及原物料的供需也受到巨大波動，雖然壟罩在各種挑戰與不確定的環境中，在公司長期發展的目標不變的方向之下，持續投入各項產品研發以及更先進製程開發，不斷地累積更優越的研發技術能力與應變力，積極掌握危機下的每一個機會。

陳偉表示，在終端應用消費、工業、資訊及網路通訊相關的產品，均維持穩定成長，除筆記型電腦及網路通訊設備的需求持續，因應5G相關應用趨勢，在5G設備及手機等應用也持續推出新產品，朝向各領域高階產品開發，同時車用 相關產品也開始量產出貨。

陳偉說，公司目前產品品項超過五千項，主要市場為中國大陸、台灣以及韓國， 並逐步擴展至印度、日本、東南亞等地。2021年消費性電子產品占整體營收比重約40%、工業用產品佔約33%、資訊產品佔約17%、網路通訊產 品佔約9%以及車用產品占約1%。

展望2022年，陳偉說，將繼續以創新技術為核心，以減少能源消耗維護乾淨的地球為使命，不斷追求節能最高標準的類比晶片，致力成為技術領先的節能半導體領導廠商。

台積電 矽力

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