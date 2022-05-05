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航運股王PK戰 貨櫃三雄比一比

經濟日報 / 記者楊伶雯馬琬淳／台北即時報導
貨櫃三雄近期上演航運股的股王爭霸戰。圖為長榮海運貨輪/聯合報系資料照
貨櫃三雄近期上演航運股的股王爭霸戰。圖為長榮海運貨輪/聯合報系資料照

貨櫃三雄近期上演航運股的股王爭霸戰，長期以來股價領先的萬海（2615）遭長榮（2603）擠下，今（5）日則是出現反攻，長榮股價開高後上攻力道不足，萬海趁機再奪回王座，本報特別整理三家貨櫃股包括股本、獲利、股利政策、負債比、運力等各項數據大PK，看看航運股王寶座該是誰？

貨櫃三雄股本以長榮最大，達529.08億元，陽明（2609）股本349.21億元，萬海股本則是244.01億元；三家公司去年獲利表現亮眼，長榮去年稅後純益2,390.14億元，每股純益45.57元；陽明去年稅後純益1,652.68億元，每股純益48.73元；萬海去年稅後純益1,033.42億元，每股純益42.35元。

另外，去年度股利也出爐，長榮擬配發現金股利18元，加計現金減金退還股東6元，合計每股將配發24元；長榮上市以來第一次辦理現金減資，減資幅度60%，減資金額約317.46億元，消除股數約31.75億股。

陽明去年每股純益48.73元，一年狂賺近五個資本額，董事會通過每股擬配發20元現金股利，配發率為41%；萬海則是現金股利及股票股利齊發，董事會通過擬配發現金股利10.5元，股票股利1.5元。

在全球的運力排名上，長榮海運在全球貨櫃輪市場排名再往上衝高，根據Alphaliner最新統計資料，長榮海運現有運力TEU（20呎櫃）總數字已超越日本最大的貨櫃輪航商ONE（日本的海洋網聯船務公司，Ocean Network Express），全球排名擠進第六名。

在運力排名上，根據Alphaliner統計資料，長榮的載重總TEU數為150.96萬TEU，已勝過ONE海運公司69TEU；陽明的載重總TEU數為67.39萬TEU，全球排名第九名；萬海的全球排名為第十一名。

貨櫃三雄比一比。製表/記者馬琬淳
貨櫃三雄比一比。製表/記者馬琬淳

長榮海運 股利

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