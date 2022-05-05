萬海盤中再度超車長榮 航海王換人當？
航運族群營運表現與後市展望皆佳，近日強勢成為股市主流，連漲多日後，今（5）日依然維持不錯動能，最受投資人矚目的無疑是航海王頭銜將由誰拿下？目前看來萬海（2615）、長榮（2603）旗鼓相當，互不相讓。
昨（4）日盤中萬海一度領先長榮，但收盤回到148.5元，而長榮則以151.5元作收。今日9點55分開始，萬海陸續出現買單拉抬價格，將股價由150元推升至154元，後續維持高檔震盪，在11點半達到盤中最高價154.5元，再度超車長榮的152.5元。
而長榮今日走勢較為疲弱，自9點出頭由155.5元逐漸走低，9點45分一度達盤中最低價151.5元，後續持續於151.5～152.5元之間震盪，量能也由開盤1.8萬張縮減至百張，並於11點半開始出現千張成交量。
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