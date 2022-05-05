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國泰投信看好：ESG高息價值股 抵禦利率風險

經濟日報 / 記者高瑜君/即時報導

美國聯準會4日召開利率會議，如預期升息2碼，為逾20年來最大幅度升息，以遏止創40年新高的通膨，未來幾次會議會繼續維持2碼（0.5%）的升息步調，並且將於6月起開始縮表。法人認為，高通膨與升息縮表雙重壓力下，高股息、價值投資、ESG成為投資布局的主旋律。

國泰永續高股息ETF（00878）經理人游日傑指出，全球ESG投資已深獲認同，德意志銀行估計，全球資產包含ESG的投資規模，將於2036年大幅成長至160兆美元，與2018年約30兆美元規模相比，增幅翻4倍之多，其甚至認為屆時將有逾9成的基金管理，會將ESG納入投資流程，這除了奠定永續投資未來幾年的加速成長，也將大幅改變資產管理的樣貌。

ESG為大勢所趨，但在不確定性提高的環境下，如何挑選投資標的？游日傑認為，今年資產配置可特別側重兼具殖利率保護的「ESG高息價值股」，國泰永續高股息ETF是市面上唯一結合ESG與高股息的永續主題ETF，選股優先挑選符合MSCI ESG評級分數高的優質企業、近4季都要賺錢且布局採現金殖利率加權，取前30大高殖利率個股，真正聚焦高股息。

截至5月4日，國泰永續高股息ETF今年來累積淨申購金額逾新台幣300億元，基金規模已來到新台幣658億元。單就4月來看，受益人已增加逾4萬人，目前國泰永續高股息ETF股民人數已超過46萬人。

本周公告即將在5月18日除息，預估每受益權單位分配0.32元現金股利，有機會創下成立來的配息金額新高後，市場買盤力道持續增強，可望坐穩國民存股型ETF並是國內規模最大的ESG主題ETF，建議投資人若想要完整參與國泰永續高股息ETF接下來除息及填息機會，現在即可進場布局。

高股息 ESG

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