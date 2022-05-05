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台股再現九千金 其中4檔飆漲逾半根停板
美股周三大漲，台股今（5）日開高，盤中大漲逾百點，千金股齊漲，盤中再現九千金，股王爭奪戰不斷重演，矽力-KY（6415）開高走高，盤中大漲7.8%，重新奪回股王，千金股中包括譜瑞-KY（4966）、力旺（3529）、AES-KY（6781），合計有4檔盤中飆漲逾半根停板。
美股周三大漲，道瓊工業指數大漲932.27點，或2.81%，收34,061.06點；標普500指數漲124.69點，或2.99%，收4,300.17點；那斯達克指數勁升401.10點，或3.19%，收12,964.86點；費城半導體指數大漲118.89點，漲幅3.9%，收3,163.78點。
台股今日以16,689.98點開出，上漲124.15點，一度拉升至16,783.78點，電子股反彈，千金股漲勢整齊，盤中再現九千金，矽力-KY、信驊（5274）連日來不斷上演股王爭霸，矽力-KY早盤開高走高，重回股王，盤中大漲，領軍千金股的攻勢。
力旺一度觸及漲停1,400元，盤中漲幅逾9%，AES-KY盤中漲幅逾8％，譜瑞-KY盤中漲幅逾6%；祥碩（5269）盤中漲幅近5%，信驊盤中漲幅逾4%。
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