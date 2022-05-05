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研華法說失靈 早盤大跌逾8.5%

經濟日報 / 記者謝艾莉／台北即時報導

工業電腦龍頭研華（2395）昨（4）日舉辦法說會，受到大陸昆山地區封控影響，預估第二季營收與第一季相比將減少，且因交通運輸問題，除影響出貨順暢外，部分供應鏈停工也影響零組件供應情況。預估產能及物流影響下，研華第二季營收將有8-10%的遞延。受此影響，雖然今日大盤大漲200點，但是研華股價相當疲軟，早盤大跌超過8%，股價為近半年來低點。

昨日舉辦法說，由於研華營收估將呈現季減、但低於市場預期為5%成長，研華預估全年穩健成長但幅度為低雙位數，受此影響下，歐系券商基於成長有限，調降研華評等。

研華共同總經理蔡淑妍表示，昆山封控影響有兩個層面，第一是產能，產能部分研華著重在彈性，預估昆山廠五月中旬時產能利用率可達50-60%，到五月底可以恢復百分之百。第二則是物流影響，且物流影響數比較大。

她也指出，第二季在電源相關零件缺料仍很嚴峻，期待缺料問題到今年年底就可改善。

蔡淑妍強調，現在在手訂單很積極、客戶給的也很正面積極。但受到封控影響，研華預估第2季營收5.3至5.5億美元（新台幣約156至162億元），將呈現個位數季減，毛利率估36.5%到38.5%，營益率估16%到18%，低於上一季度的18.7%。

蔡淑妍指出，很多客戶都下長單，加上第二季研華調漲售價，訂單去化速度比去年更暢旺，期待訂單出貨比(BB Ratio) 會更健康，回復到以往1.2％-1.3%之間。研華今年仍維持原先成長態勢的目標，預估今年營收低雙位數成長。

研華 營收 新台幣

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