法人：台股有望延續反彈格局 可擇優選股採區間短打

聯準會一如市場預期宣布升息2碼，且6月啟動縮表，但降低激進升息步調的預期，激勵美股強彈，台股短線守穩在5日均線之上，有望延續反彈格局。統一投顧說，投資人可擇優選股，區間短打操作，選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)今晨宣布升息2碼，將利率調升至0.75%~1%區間，聯準會主席鮑爾表示，2碼的升息幅度應會在接下來的幾次會議上討論，目前並未積極考慮升息3碼，因預期開始看到通膨趨於平緩。

此外，聯準會宣布從6月開始漸進式縮減近9兆美元的資產負債表，每月削減最多 475億美元，包括300億美元的美國公債和175億美元抵押擔保證券(MBS)。

國際半導體產業協會(SEMI)發佈最新季度晶圓產業分析報告，2022年第1季全球矽晶圓出貨面積達3,679百萬平方英吋，較去年第4季成長0.9%，再創歷史新高紀錄，顯示半導體需求在多種終端應用帶動下持續成長，市場需求維持強勁。

隨著半導體廠陸續宣布新晶圓廠投資計畫，新增產能在未來幾年逐步開出，矽晶圓市場需求大於供給情況將延續下去，預期矽晶圓出貨將逐季創高到2024年，台灣相關公司如環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）、嘉晶（3016）等矽晶圓廠營運展望樂觀。

台股指數4月25日長黑灌破3月8日前低16,764點之後，頭部型態成型，短線表現弱勢，不過，指數短線跌深後展開反彈走勢，已連續三個交易日站穩5日均線之上，短線反彈格局不變，上檔壓力先看月均線16,900點附近。

隨中國大陸部分工廠復工，且物流逐步恢復之下，貨量有望於5月中旬始見增長，上半年貨櫃航運市況將淡季不淡，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）獲得市場資金關注，短線有望續強。