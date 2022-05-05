快訊

直播／陳時中衛生環境委員會前媒體聯訪

國中會考衝刺／社會全面素養化！時事成命題重點 掌握2關鍵輕鬆解題

絕望的血汗醫護？土耳其「第二波移民出走潮」

法人：台股有望延續反彈格局 可擇優選股採區間短打

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導

聯準會一如市場預期宣布升息2碼，且6月啟動縮表，但降低激進升息步調的預期，激勵美股強彈，台股短線守穩在5日均線之上，有望延續反彈格局。統一投顧說，投資人可擇優選股，區間短打操作，選股以防疫、航運、網通及HPC、跌深半導體權值股及高殖利率概念股為主。

美國聯邦公開市場委員會(FOMC)今晨宣布升息2碼，將利率調升至0.75%~1%區間，聯準會主席鮑爾表示，2碼的升息幅度應會在接下來的幾次會議上討論，目前並未積極考慮升息3碼，因預期開始看到通膨趨於平緩。

此外，聯準會宣布從6月開始漸進式縮減近9兆美元的資產負債表，每月削減最多 475億美元，包括300億美元的美國公債和175億美元抵押擔保證券(MBS)。

國際半導體產業協會(SEMI)發佈最新季度晶圓產業分析報告，2022年第1季全球矽晶圓出貨面積達3,679百萬平方英吋，較去年第4季成長0.9%，再創歷史新高紀錄，顯示半導體需求在多種終端應用帶動下持續成長，市場需求維持強勁。

隨著半導體廠陸續宣布新晶圓廠投資計畫，新增產能在未來幾年逐步開出，矽晶圓市場需求大於供給情況將延續下去，預期矽晶圓出貨將逐季創高到2024年，台灣相關公司如環球晶（6488）、台勝科（3532）、合晶（6182）、嘉晶（3016）等矽晶圓廠營運展望樂觀。

台股指數4月25日長黑灌破3月8日前低16,764點之後，頭部型態成型，短線表現弱勢，不過，指數短線跌深後展開反彈走勢，已連續三個交易日站穩5日均線之上，短線反彈格局不變，上檔壓力先看月均線16,900點附近。

隨中國大陸部分工廠復工，且物流逐步恢復之下，貨量有望於5月中旬始見增長，上半年貨櫃航運市況將淡季不淡，長榮（2603）、陽明（2609）、萬海（2615）獲得市場資金關注，短線有望續強。

矽晶圓 升息

延伸閱讀

蔡明彰觀點：解封及旺季 航運波段行情展開

美升息大潮…台股兩路布局 押高息股

台股內資穩盤 投信連15買

台幣微升 觀望氣氛濃

相關新聞

解封及旺季 航運波段行情展開

萬寶投顧蔡明彰強調，受通膨、升息、戰爭三大利空衝擊，台股4月重挫1,100點，繼2020年3月新冠疫情最嚴重狂跌1,584點之後，再次單月下跌1,000點，不過每次大跌千點，隔月大反攻，2020年4月上漲1,284點，所以5月台股可望跌深反彈。

美升息大潮…台股兩路布局 押高息股

美聯準會（Fed）公布利率決策前夕，昨（4）日台股小幅增量反彈。法人認為，聯準會升息動作仍將持續，後市操作上可兵分二路，...

台股內資穩盤 投信連15買

美聯準會（Fed）利率決策出爐前夕，外資昨（4）日轉買為賣，所幸以國家隊為首的八大公股行庫領軍，配合投信連15買，及壽險...

股王換人 信驊擠下矽力

自去年下半年來，券商全面喊多千金股的局面已不復見，券商降評潮持續左右市場氛圍，旭隼雖獲里昂昨（4）日出具報告看佳、大和保...

聯詠目標價 砍到272元

摩根士丹利證券發布報告指出，由於半導體周期轉弱，加上中國大陸推動半導體在地化，顯示器驅動IC（DDI）將首當其衝，因此將...

日盛證推複委託優惠

依據證券商業同業公會統計，2021年複委託開戶數成長至304.9萬戶，年增38.3％，成交金額以美國最高，達3兆3,25...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。